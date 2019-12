Lille et Sanches font plier Montpellier

Porté par un grand Renato Sanches, auteur de son premier but en Ligue 1, Lille a signé un quatrième succès de suite face à un Montpellier peu inspiré (2-1). Les Dogues confortent leur troisième place, quand Montpellier, quatrième il y a trois journées, pointe désormais à sept points du podium.

Jonathan l'icône

Sanches leur a tout fait

Lille (4-4-2) : Maignan - Çelik, Fonte, Gabriel, Bradarić - Sanches, André, Soumaré (Xeka, 76e), Bamba (Araújo, 83e) - Osimhen, Ikoné. Entraîneur : Christophe Galtier.



Montpellier (3-4-1-2) : Rulli - Le Tallec, Hilton, Contré - Souquet, Savanier, Chotard, Oyongo (Ristić, 69e) - Mollet - Laborde (Škuletić, 69e), Delort. Entraîneur : Michel Der Zakarian.

Un coup dans le zig, un coup dans le zag, et surtout un coup de canon qui vaut de l'or, pour les Dogues. Comment dit-on tournis en Portugais ? «» , vous répondront sans doute les défenseurs de Montpellier et le public de Pierre-Mauroy. C'est que l'homme qui valait vingt millions, monté en puissance ces dernières journées, a justifié pour de bon son statut de plus gros transfert de l'histoire du LOSC, ce soir. Grâce à son but - son premier dans l'élite - inscrit à cinq minutes du terme, Lille a écarté un Montpellier inconséquent , et conforté sa troisième place, revenant du même coup dans le sillage de Marseille. Mérité.Bousculé en début de partie, Lille met cinq minutes à émerger et à allumer la première mèche par l'intermédiaire de Sanches. Aligné côté droit, le Portugais pose d'entrée pas mal de problèmes à l'arrière-garde héraultaise. Le premier véritable éclair vient toutefois d'Ikoné, qui dépose Le Tallec dans la surface mais tarde trop à centrer. Au grand dam de Sanches, seul en retrait (8). C'est ensuite au tour d'Osimhen d'être oublié par l'international français, qui préfère la jouer perso et s'enferme (18). Si le LOSC crée des décalages dans les couloirs, la charnière montpelliéraine se roule les moustaches sur les centres nordistes. Jusqu'à un ballon vicieux de Bradarić sur lequel Le Tallec est à deux doigts de l'(23).Faute d'exister dans le jeu, Montpellier s'en remet lui à son exercice favori : les coups de pied arrêtés (six buts cette saison, soit le total le plus élevé en L1) de Mollet et Savanier. Sans grand succès. Len'y change rien : auteurs de sept buts entre la 31et la 45minute, un record en Ligue 1 cette saison, les Montpelliérains ne se procurent aucune occase durant leur quart d'heure fétiche. Pire : Rulli fauche Osimhen, et offre le penalty de l'ouverture du score à Ikoné (1-0, 40), à l'origine de l'action et impliqué sur le troisième but lillois consécutif (deux buts, une passe dé). Pris à contre-pied par l'ancien de la maison, le portier argentin répond en revanche présent sur la frappe lourde de Bamba (41), pour permettre à la Paillade d'y croire encore à l'heure de regagner les vestiaires.Ikoné, encore lui, est à deux doigts d'éteindre les espoirs héraultais dès la reprise, mais sa frappe puissante fuit de peu la lucarne (49). La deuxième période repart en fait sur les mêmes bases que la première : Sanches est partout, Çelik fait des touches de lanceur de javelot, chaque duel laisse des traces, le duo Delort-Laborde ne touche pas une canette et chaque coup de pied arrêté montpelliérain est vain. Sans idée, le MHSC ne doit en fait sa survie qu'à Rulli, solide devant Sanches (59), et à Hilton, qui ne fait toujours pas ses 42 berges. Pas de quoi, toutefois, priver le LOSC lancé d'un quatrième succès de rang et d'un treizièmeen 2019 (un record dans le top 5 européen), se dit-on.Mais c'est compter sans Souquet, qui plombe son club formateur avec un centre travaillé dévié au au premier poteau par Mollet et poussé au fond par Delort, totalement oublié au second poteau (1-1, 75). Requinqué, l'homme aux mollets de pistard résiste au retour de Fonte et allume Maignan en angle fermé au lieu de servir un copain dans l'axe (80). Raté. Inespéré, le bonheur montpelliérain est de courte durée. Dix minutes après cette égalisation surprise, Sanches, passé à gauche, repique dans l'axe, envoie promener Le Tallec, et ponctue son match XXL d'un premier but en Ligue 1 (2-1, 88). Osimhen a lui l'opportunité d'inscrire son dixième caramel dans l'élite, mais Rulli part cette fois du bon côté sur le penalty du Nigérian, obtenu par Araújo (88). Pas de quoi gâcher le plaisir de Lillois plus que jamais troisièmes, et qui reviennent à trois points de l'OM.