L'équipe de France établit sa meilleure série de victoires à l'extérieur

8 - L'équipe de France a gagné ses 8 derniers déplacements, établissant la plus longue série de victoires à l'extérieur de son histoire. Baroudeurs. #BOSFRA pic.twitter.com/7qtvBjA00q — OptaJean (@OptaJean) March 31, 2021

Deschamps et sa bande en road-trip dans toute l'Europe.Décidément, plusieurs records sont tombés pour les Bleus durant la trêve internationale. En tapant la Bosnie à Sarajevo hier (0-1) , l'équipe de France a validé, pour la première fois de son histoire, une série de huit succès hors de ses bases.Et s'il y a eu des déplacements faciles comme en Andorre et au Kazakhstan notamment, les Tricolores se sont également imposés au Portugal et en Croatie en Ligue des nations, ou encore en Islande, en Suède et en Albanie. Plus fou encore : les Bleus n'ont encaissé qu'un seul but lors de ces huit matchs, à Zagreb (1-2). À défaut d'être emballante, la méthode Deschamps se montre toujours plus efficace.Bonne nouvelle : l'Euro se disputera loin de la France.