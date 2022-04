Peter Bosz ne se sent « pas en danger »

LB

Entre le marteau et l'enclume. La lourde défaite subie à domicile contre West Ham (0-3) ce jeudi soir et l'élimination en quarts de finale de Ligue Europa est-elle la désillusion de trop pour le coach rhodanien Peter Bosz ? Selon lui, non :, a-t-il déclaré à la fin de la rencontre.Il regrette le manque de réalisme de son équipe qui n’a pas su ouvrir la marque et mettre en danger les Anglais, après le match nul de l’aller (1-1) "Les gars, ce n'est pas fini si on marque vite un but. Avec les fans derrière, ça va pousser."Jusqu'où ira la patience de Jean-Michel Aulas ?