L'émotion de David Martin pour ses débuts en PL à 33 ans

David Martin hugging his dad @alvinmartin58 in the press box after the match. What a moment ❤️ pic.twitter.com/eu3gcnK9GL — West Ham United (@WestHam) November 30, 2019

JB

Propos via The Guardian

La belle histoire du week-end.Samedi, West Ham est allé s'imposer à Stamford Bridge (0-1) avec un nouveau venu dans son onze de départ : David Martin, portier qui découvrait l'élite britannique à cette occasion - en profitant des absences de Łukasz Fabianski et Roberto - et qui a réussi à garder sa cage inviolée. Après avoir pas mal baroudé en Angleterre depuis le début de sa carrière (notamment à Tottenham, Liverpool, Leicester ou encore Derby County et Leeds) sans jamais goûter à la Premier League, le natif de Londres - qui a posé cet été ses valises dans l'Est de la capitale pour faire le nombre - a eu du mal à cacher son émotion alors que son paternel Alvin, défenseur légendaire des Hammers (1978-1996) , était assis en tribune., a-t-il lâché après coup, face à la presse.cleen-sheetEt faire face à Olivier Giroud, ça ne l'émeut pas plus que ça ?