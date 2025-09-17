Ivan Jurić : « Luis Enrique est un précurseur »

Même touché aux côtes, Lucho a la cote.

Ivan Jurić, entraîneur de l’Atalanta, s’apprête à affronter le PSG pour son premier match de Ligue des champions ce mercredi soir. Conscient du challenge qui l’attend face au tenant du titre, le coach croate n’a pas hésité à vanter les mérites de son homologue, Luis Enrique, ce mardi en conférence de presse : « C’est une grande équipe avec un coach fantastique, toute la carrière de Luis Enrique est exceptionnelle. L’an dernier, il a montré un football magnifique. […] Luis Enrique est un précurseur, un grand coach. »

La bataille des blessés

Si la formation parisienne devra se passer des services d’Ousmane Dembélé ou de Désiré Doué, tous les deux blessés, l’équipe italienne n’a, elle non plus, pas été épargnée par les blessures. Le buteur Gianluca Scamacca, les milieux de terrain Sead Kolašinac et Ederson ne seront pas du voyage à Paris, étant touchés à un genou.

Le Ballon d’or africain 2024 Ademola Lookman est de son côté toujours mis à l’écart de l’équipe bergamasque. Lucide face à cette situation, Jurić réitère tout de même sa confiance en son équipe : « Ils ont quelques absents, mais nous aussi, ceux qui vont jouer seront à la hauteur. »

Charles De Ketelaere est là, c’est déjà ça.

