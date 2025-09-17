S’abonner au mag
  • C1
  • J1
  • PSG-Atalanta

Ivan Jurić : « Luis Enrique est un précurseur »

KM
Ivan Jurić : « Luis Enrique est un précurseur »

Même touché aux côtes, Lucho a la cote.

Ivan Jurić, entraîneur de l’Atalanta, s’apprête à affronter le PSG pour son premier match de Ligue des champions ce mercredi soir. Conscient du challenge qui l’attend face au tenant du titre, le coach croate n’a pas hésité à vanter les mérites de son homologue, Luis Enrique, ce mardi en conférence de presse : « C’est une grande équipe avec un coach fantastique, toute la carrière de Luis Enrique est exceptionnelle. L’an dernier, il a montré un football magnifique. […] Luis Enrique est un précurseur, un grand coach. »

La bataille des blessés

Si la formation parisienne devra se passer des services d’Ousmane Dembélé ou de Désiré Doué, tous les deux blessés, l’équipe italienne n’a, elle non plus, pas été épargnée par les blessures. Le buteur Gianluca Scamacca, les milieux de terrain Sead Kolašinac et Ederson ne seront pas du voyage à Paris, étant touchés à un genou.

Le Ballon d’or africain 2024 Ademola Lookman est de son côté toujours mis à l’écart de l’équipe bergamasque. Lucide face à cette situation, Jurić réitère tout de même sa confiance en son équipe : «  Ils ont quelques absents, mais nous aussi, ceux qui vont jouer seront à la hauteur. »

Charles De Ketelaere est là, c’est déjà ça.

Un blessé de retour dans le groupe du PSG pour l’Atalanta

KM

À lire aussi
00
En direct : PSG-Atalanta (0-0)
  • C1
  • J1
  • PSG-Atalanta
En direct : PSG-Atalanta (0-0)

En direct : PSG-Atalanta (0-0)

En direct : PSG-Atalanta (0-0)
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
  • L'enquête de l'été!
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

L’anesthésiste-réanimateur Frédéric Péchier a-t-il empoisonné 30 personnes et tué 12 d’entre elles, en se faisant passer pour un héros lorsqu’il les sauvait ou tentait de le faire? C’est ce que son procès, qui s’ouvre en septembre, devra permettre de juger. Ici sont racontés les événements, qui ont eu lieu à Besançon, dans le Doubs, entre 2008 et 2017, tels qu’ils se sont exactement passés.

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

21
Revivez Real Madrid-Marseille (2-1)
Revivez Real Madrid-Marseille (2-1)

Revivez Real Madrid-Marseille (2-1)

Revivez Real Madrid-Marseille (2-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine