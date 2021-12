L’eLigue 1 Open de retour en janvier 2022

Lancement nouvelle saison 2021/ 2022 de l' @eligue1open ! La compétition #FIFA22 dédiée aux amateurs et aux supporters des clubs de @Ligue1UberEats revient! https://t.co/XPVZ3gzdv8 Plus d'infos à venir! Soyez prêt(e)s ! #eligue1open pic.twitter.com/S8PsMpuKWC — EA FIFA France (@EA_FIFA_France) December 7, 2021

Dans le monde virtuel, une bouteille ça termine sur l'écran, pas sur un joueur.L'eLigue 1 Open, la compétition ouverte de la Ligue 1 sur Fifa 22, a trouvé ses dates pour cette saison. Les joueurs et supporters des différents clubs pourront choisir de représenter leur club préféré parmi les vingt pensionnaires de Ligue 1. Du 3 janvier au 14 février 2022, chaque club organise sa « coupe » qui permettra à son vainqueur de représenter leur couleur lors des play-offs nationaux les 23 et 24 février.Cette compétition amateur se joue avec le mode 90, qui harmonise le niveau des joueurs à la note de 90 et permet d'avoir des équipes à capacités égales entre les représentants des différents clubs. Les compétitions sont séparées entre PS4 et Xbox One, ce qui fait que chaque club aura deux représentants différents. Pour l'instant, la compétition professionnelle d'eLigue 1, diffusée intégralement sur le Twitch de la LFP, n'a pas encore dévoilé le déroulement de sa sixième édition.L'année dernière, le FC Lorient avait remporté le titre de champion de France, ça fait rêver non ?