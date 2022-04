L’Eintracht offre une leçon d’efficacité à West Ham

par Anna Carreau

West Ham 1-2 Eintracht FrancfortDans une demi-finale de Ligue Europa à l’intensité qui n’a rien à envier aux plus belles rencontres de Premier League, l’Eintracht s’impose 2-1 à Londres et met la pression sur West Ham pour le match retour. Les Allemands ont eu nouvelle fois su tuer leurs adversaires dans leurs temps forts.Ce match a commencé par un but en clair, et même les Hammers auraient lâché :Encore en position arrêtée, les Anglais regardent Borré envoyer un caviar pour Knauff au second poteau. Après avoir pris un gros coup derrière la tête, Bowen réveille l’Olympic Stadium en frappant le poteau (14). Dans la foulée, Souček envoie un très bon coup franc pour la tête de Zouma, qui remise au second poteau pour Antonio. Le Jamaïcain enfonce et marque son premier but depuis 12 matchs. Une occasion que les jambons de l’Ouest ont bien fait de concrétiser, puisque les autres hommes de la première période se nomment Kamada, Kostić et Hinteregger.De retour des vestiaires, Souček envoie la première frappe en direction de Trapp, histoire de rappeler que les Hammers aussi peuvent démarrer au coup de sifflet de l’arbitre (49). Il manque le cadre, et laisse les Allemands remettre une couche, lorsque Lindstrøm envoie une passe exceptionnelle pour Sow. Aréola repousse, mais Kamada avait bien suivi. Décidément maudits, les Hammers frappent les montants à deux reprises en fin de match, sur des actions totalement folles. Benrahma, tout juste entré, envoie une frappe lointaine flotante qui frôle la lucarne (68), puis Bowen tente une retournée mais, la transversale l’a refusée (90+2).Trapp 1 - 0 Aréola. L’Eintracht Francfort, maître de l’efficacité, n’a toujours pas perdu en Ligue Europa. Les hommes de Moyes espèrent sans doute avoir la chance de leur côté au match retour…Aréola - Johnson, Dawson, Zouma, Cresswell - Souček, Rice - Bowen, Lanzini (Benrahma, 66), Fornals - Antonio.David MoyesTrapp - Tuta, Hinteregger, Touré - Knauff, Sow, Rode, Kostić - Lindstrøm (Hauge, 62), Kamada - Borré (Ache, 90+3).Oliver Glasner