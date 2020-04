Bon alors, l'e-sport, c'est du sport ou ce n'est pas du sport ?

La vie sépare souvent les gens en deux camps. Aujourd'hui, on va trancher l'un des débats les plus clivants de l'histoire de l'humanité depuis l'avènement des compétitions de jeux video ces dernières années : l'e-sport peut-il vraiment être considéré comme du sport à part entière ? Évidemment pour Steven Olivieira. Bien sûr que non selon Mathieu Rollinger. À vous de départager nos deux journalistes.

Non, l'e-sport, ce n'est pas du sport

Mathieu Rollinger

Oui, l'e-sport, c'est du sport

Steven Oliveira

Mathieu Rollinger vs Steven Oliveira

Les gamins ont-ils un poster de Fatal1ty dans leur piaule ? Se vante-t-on d’être passé sous la minute au démineur niveau intermédiaire pour impressionner les filles/les garçons ? Est-ce bien raisonnable de planifier une soirée pizza pour mater la finale de? L’épreuve duest-elle proposée au bac ? Peut-on expliquer qu’on est passé à côté d’une carrière en pro à cause d’une rupture des ligaments du pouce ? Est-ce plus gratifiant d’éponger un T-shirt qui a macéré sur un fauteuil en cuir que de frotter son short plein de terre ? Peut-on improviser une partie sans matériel informatique ou connexion, quand il suffit d’une paire de chaussettes en boule pour commencer un match de foot ? Toutes ces questions, auxquelles la réponse est invariablement non, montre qu’il n’est pas possible de considérer l'e-sport comme un vrai sport. Ce n’est d’ailleurs pas un mystère : s’il a fallu accoler unau terme, c’était justement pour marquer cette distinction. D’ailleurs, avant d’être utilisé pour le domaine, ce préfixe est un dérivé du latin, qui marque une privation ou l’action de retirer quelque chose. Le sport est une affaire de sens. Pour prendre l’exemple du football : c’est voir l’intervalle qui s’ouvre pour lâcher une passe, c’est entendre un coéquipier qui fait un appel de balle, c’est sentir le souffle de l’adversaire sur sa nuque, c’est manger un citron à la mi-temps ou boire une bière à la fin, mais c’est surtout accepter et donner des contacts. Dans sa définition classique, cette notion de plaisir physique est centrale. S'il est impossible de contester les dimensions de divertissement ou de travail de l’esprit avec les activités virtuelles, il lui manquera toujours le plaisir physique, notion centrale dans la définition classique du sport. Et ça messieurs-dames, le sport sansen gardera le monopole.Leest précis sur la définition du sport :N’en déplaise aux détraqueurs, l'e-sport est donc bien évidemment du sport au sens littéral du terme. Des règles ? Il y en a. Des compétitions ? Il y en a. Un exercice physique ? Aussi. Car oui, rester concentré durant des heures tout en appuyant sur des boutons demande de la condition physique et psychique au même titre que les échecs par exemple. Car ça aussi, ce n’est pas du sport, peut-être ? L'e-sport demande un entraînement de haut niveau. Tout le monde le reconnaîtra, la natation est probablement le sport le plus physique qu’il soit. Alors quand un double champion olympique, Yannick Agnel en l'occurrence, affirme que leset less’entraînent quotidiennement, eh bien on l’écoute. Ajoutez à cela qu’ils/elles font attention à leur nutrition, et vous comprendrez bien qu’ils ont le même emploi du temps et les mêmes obligations (nourriture, hygiène de vie, sommeil, etc) que les sportifs traditionnels. Et puis, on n'a pas forcément besoin de courir pour faire du sport. Ceux qui pensent que l'e-sport n'est pas du sport sont probablement les mêmes personnes qui pensent que le tennis de table n’est pas du sport car contrairement au football ou au handball, que mon adversaire aime tant, le pongiste ne court pas des kilomètres. Ou alors que l’équitation n’est pas du sport, car c’est le cheval qui travaille. Ceci prouve plusieurs choses : que ces personnes-là n’ont jamais joué au tennis de table et/ou qu’ils n’ont jamais regardé une compétition d'équitation. Et ce qui est vrai pour le tennis de table et l’équitation l’est aussi pour l'e-sport. Car non, il n’est pas nécessaire d’avaler les bornes et/ou se mettre des tatanes pour pratiquer du sport. Sinon, un gardien de but d’une équipe qui domine son sujet ne ferait pas du sport, car il n’a rien eu à faire du match ? Eh bien si, car la concentration nécessaire pour être vigilant pendant 90 minutes suffit pour prouver une pratique sportive. Et là encore, c’est pareil pour l'e-sport.