L'Atlético s'endort face à Grenade

Atlético de Madrid (3-5-2) : Oblak - Savić, Hermoso, Reinildo (Suárez, 46e) - Llorente (Simeone, 90e+1), de Paul, Serrano (Vrsaljko, 46e), Koke, Carrasco - Correa (Lodi, 65e), Griezmann (Cunha, 70e). Entraîneur : Diego Simeone.



Grenade (4-2-3-1) : Maximiano - Quini, Díaz, Duarte, Escudero - Petrović, Milla - Puertas (Raba, 85e), Collado (Montoro, 76e), Machís (Uzuni, 62e) - Suárez (Bacca, 76e). Entraîneur : Aitor Karanka.

Le duel de passes aux gardiens n'est remporté par... personne !L'Atlético et Grenade, qui avaient tout à gagner dans ce duel entre course à l'Europe et lutte pour le maintien, décident donc de se contenter d'un triste 0-0 qui maintient chacun à sa place. Trois jours après une victoire à l'arrache contre Alavés, lesn'ont pas réussi à planter malgré les cinq minutes de temps additionnel.Quittant son 4-4-2 ou 5-4-1 morbides grâce à l'arrivée d'Aitor Karanka, Grenade s'était montré plus entreprenant qu'à son habitude, avec un bon contrôle du ballon au milieu de terrain. Pourtant, le seulde la première période sera un début de bagarre à la 29minute, lorsque Victor Díaz laisse ses crampons traîner sur la cheville d'Antoine Griezmann à l'entrée de la surface. Le reste des 45 minutes se résume en un concours de passes aux gardiens, tant tout le monde semble mettre un point d'honneur à ne viser rien d'autre que le portier sur chacune de ses frappes.De retour des vestiaires, Diego Simeone vire les moins expérimentés pour mettre la pression sur les Andalous. « Grizi » , qui n'a pas marqué depuis 14 matchs, envoie une frappe qui frôle les cages (48), puis Ángel Correa fait une nouvelle offrande à Maximiano (50). L'Atléti se procure les meilleures occasions, mais lessemblent bénis des dieux, puisque les montants les sauvent systématiquement. À tel point que le portier portugais en embrasse ses poteaux lorsqu'une tête de Savić est proche d'offrir une nouvelle victoire sur le fil aux(88).L'Atlético est provisoirement deuxième de Liga dans l'attente des matchs de Séville et du Barça jeudi, tandis que le changement d'entraîneur n'aura donc pas suffi à Grenade pour quitter la zone de relégation, et qui reste 18de Liga.