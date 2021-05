L'Atlético garde la main dans la course au titre

32

Elche (4-4-2) : Gazzaniga - Palacios (Barragán, 46e), Dani Calvo, González, Sánchez (Rodríguez, 80e) - Morente (Piatti, 46e), Guti, Marcone (Ferrández Pomares, 80e), Fidel - Boyé, Milla (Nino, 71e). Entraîneur : Fran Escribá.



Atlético de Madrid (4-4-2) : Oblak - Trippier, Savić, Giménez (Felipe, 83e), Hermoso - Carrasco, Kondogbia, Llorente, Lemar (João Félix, 58e) - Correa (Koke, 66e), Suárez (Saúl Ñíguez, 83e). Entraîneur : Diego Simeone.

Le matelas reprend un peu d'épaisseur pour lesUn gros coup d'accélérateur en première période, un petit but de Llorente, et puis c'est tout, ou presque. L'Atlético rentre à Madrid avec ce qu'il était venu chercher : un succès précieux dans la course au titre, arraché grâce à un penalty raté par Fidel dans les dernières minutes pour les locaux.Battu à Bilbao la semaine passée, l'Atlético se présente à Elche avec l'obligation de l'emporter pour conserver la tête de la Liga. Une première action de classe et une talonnade de Correa dans la course de Suárez donne le ton, mais l'Uruguayen ne cadre pas (12). L'ancien du Barça croit ensuite ouvrir le score au terme d'une belle action initiée par une merveille de passe de Savić, mais il est signalé hors jeu. Et c'est finalement Marco Llorente qui met son équipe devant, parfaitement servi en retrait après le festival de Carrasco côté gauche. La différence est faite, place à la gestion.Car à partir de là, les Madrilènes maîtrisent les événements face à une équipe d'Elche incapable de créer du danger. Il faut même encore l'intervention de la VAR pour priver Luis Suárez de goûter à l'odeur du sang, d'abord en annulant un penalty (45+1), puis en sifflant un hors-jeu des plus évidents (63). Malgré plusieurs situations (48, 75, 84), les hommes de Simeone en restent là et s'abstiennent d'achever leur victime du jour. Ce qu'ils manquent de payer cher si Barragán avait fait preuve de précision (86), ou si Fidel n'avait pas envoyé son penalty sur le poteau (90+1). Mais finalement, quelle importance quand on repousse ses premiers poursuivants à cinq longueurs ?Real, Barça, Séville : à vous de jouer !