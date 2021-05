L'Atlético maintient le Barça à distance

Plusieurs fois sauvé par Jan Oblak, l'Atlético de Madrid a gratté au Camp Nou un match nul (0-0) qui lui permet de conserver deux points d'avance sur le FC Barcelone. Et qui pourrait bien faire les affaires du Real Madrid, en position de revenir à hauteur des Colchoneros. Ce sera chaud jusqu'au bout, en Liga.

Ter Stegen, le gilet pare-balles

Messi partout, efficacité nulle part

Barcelone (3-5-2) : Ter Stegen - Mingueza (Araújo, 46e), Piqué, Lenglet - Dest (Dembélé, 76e), De Jong, Busquets (Moriba, 32e), Pedri (Sergi Roberto, 76e), Alba - Messi, Griezmann. Entraîneur : Ronald Koeman.





Atlético (5-4-1) : Oblak - Trippier, Savić, Felipe, Hermoso, Carrasco - Correa (Kondogbia, 73e), Koke, Llorente, Lemar (Saúl, 13e ; Félix, 67e) - Suárez. Entraîneur : Diego Simeone.

C'est un contact à première vue anodin, mais suffisamment sévère pour terrasser Thomas Lemar. Pour l'international français, le choc au sommet de la Liga n'aura ainsi duré que douze petites minutes. Faut-il voir dans la défection rapide du gaucher un symbole et la confirmation que l'Atlético, dont l'avance en tête du championnat a fondu comme neige au soleil ces dernières semaines, est bien en train de s'effondrer ? Pas tout à fait : incisifs en première période et en réussite après le repos, les hommes de Diego Simeone ont contraint le FC Barcelone à un nul (0-0) qui leur permet de conserver seul la tête de la Liga... une journée, au moins, en attendant le résultat de Real-Séville FC. Le suspense reste entier.Premiers en action sur ce tir du droit de Lemar capté en deux temps par Ter Stegen (3), lesne mettent d'ailleurs que quelques minutes à se remettre de la perte prématurée du Français. Le temps pour Saúl, son remplaçant, de s'engouffrer dans la surface catalane et trouver en retrait Correa, contré in extremis par Lenglet (19). Totalement maître du cuir, mais incapable de fissurer le bloc madrilène, le Barça doit de son côté attendre près d'une demi-heure pour enfin prendre sa chance et cadrer via Griezmann, sans pour autant inquiéter Oblak (29). Une tentative à laquelle Busquets, mis KO par Savić, n'a pas le plaisir d'assister. Revenu quelques instants sur le terrain, du coton plein le pif, le milieurend très vite le tablier, victime de vertiges. Amputé de sa sentinelle, le Barça apparaît soudain moins souverain. Ce dont ce charognard de Luis Suárez entend bien profiter. Mais comme Llorente avant lui (33), leest mis deux fois en échec par Ter Stegen. D'abord du gauche, en angle fermé (34). Puis sur ce tir de Carrasco repoussé, et enlevé sur le fil par l'Allemand (37).Faute d'idée, les Barcelonais s'en remettent quant à eux à Messi, à qui la défense madrilène doit ses deux premiers frissons. À deux doigts - ceux d'Oblak - d'ouvrir le score au bout d'une fabuleuse percée de la droite vers l'axe dont il a le secret (41), l'Argentin délivre dès le retour des vestiaires une galette gâchée de la tête par un Lenglet pourtant esseulé (47). Annonciateur d'un deuxième acte totalement à l'avantage des Catalans. Mais la reprise de Moriba est déviée en corner par Hermoso (62), le corner en question voit Oblak écarter la tête à bout portant de Piqué (63) puis le Slovène détourne un coup franc de Messi, encore lui (66). Privé du ballon et coincé le plus clair du temps dans son camp, l'Atlético finit par céder sur ce centre de lacoupé dans les airs par Araújo... signalé hors-jeu (70). Rien n'y fait, pas même l'entrée de Dembélé qui bouffe la feuille de la tête sur ce centre d'Alba (85). Ni cet ultime coup franc de Messi, passé à quelques centimètres de la lulu (90). Et puisqu'à défaut de gagner, il faut savoir ne pas perdre, le Barça se félicitera sans doute de cette reprise complètement loupée de Suárez au point de penalty (86) ou de ce dernier corner pas exploité par les Madrilènes, qui bouclent un quinzième match consécutif sans succès au Camp Nou en championnat. Pas sûr qu'ils en fassent tout un fromage.