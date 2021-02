L'Atalanta roule encore sur le Napoli

Atalanta (3-4-1-2) : Gollini - Toloi, Romero, Djimsiti - Maehle (Sutalo, 90e), De Roon, Freuler (Pasalic, 78e), Gosens - Pessina - Muriel (Miranchuk, 84e), Zapata (Malinovskiy, 90e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.



Naples (4-3-3) : Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic (Koulibaly, 78e), Mario Rui (Ghoulam, 78e) - Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski (Lobotka, 84e) - Elmas (Insigne, 53e), Osimhen, Politano. Entraîneur : Gennaro Gattuso.

Comme on se retrouve.Naples et l'Atalanta avaient rendez-vous ce dimanche pour la troisième fois en 19 jours. Après un nul 0-0 et une victoire 3-1, les Bergamasques ont confirmé leur supériorité du moment en décrochant un succès largement mérité tant ils ont dominé. Si Gian Piero Gasperini a été expulsé après avoir réclamé un penalty (25), ses joueurs ont maintenu le cap. Auteur d'un contrôle approximatif en position idéale (43), Duvan Zapata s'est rattrapé en reprenant victorieusement un centre de Luis Muriel (52) et en délivrant une passe décisive pour Robin Gosens (64).Muriel s'est ensuite à son tour mué en buteur suite à une perte de balle de Tiémoué Bakayoko, enrhumant Amir Rrahmani au passage (71). Naples est resté dans le match grâce à une reprise de volée de Piotr Zielinski (58) et un but contre son camp du malheureux Gosens (76), mais l'Atalanta a eu le mot de la fin par Cristian Romero (79). Malgré une tête claquée par Gollini (35), Victor Osimhen est resté muet, lui dont le dernier but remonte au 8 novembre. Laintègre le top 4 et laisse son adversaire à une triste septième place.Ça se gâte pour Gattuso.