L’Arabie saoudite se verrait bien co-organiser le Mondial 2030... avec l'Italie

Faciliter les déplacements de supporters, mode d'emploi.L'Arabie saoudite rêverait d'organiser la Coupe du monde 2030 en compagnie de l'Italie révèle The Athletic ce vendredi. Une réponse politique d'envergure au futur Mondial qatari sur fond de? La publication britannique rapporte que les Saoudiens recherchent activement un pays européen emballé par l'idée d'une candidature commune. Ainsi, les envies de la Botte arriveraient au bon moment.Boston Consultancy Group, une société américaine, est au coeur de cette stratégie et étudie également une alliance avec l'Égypte et le Maroc. Ce qui serait déjà un poil plus logique point de vue géographique, qu'une liaison entre Rome et Riyad (5300 kilomètres). Problème et frein majeur au projet : l'état des infrastructures et des économies des deux pays africains. Toujours selon, l'Euro dans 11 pays, et notamment la distance Londres-Bakou, ont prouvé que tout était possible et réalisable, d'autant que la FIFA ne veut plus de candidatures uniques pour les Coupes du monde, en raison du nombre de participants revu à la hausse (48 contre 32 jusqu'en 2022). Rappelons qu'Italie et Arabie saoudite entretiennent un partenariat sportivo-diplomatico-commercial : par exemple, deux des trois dernières Supercoupes d'Italie se sont tenues à Djeddah et Riyad. Bis repetita prévue pour 2021.Une synthèse à mi-chemin entre le Monde de Narnia et Harry Potter.