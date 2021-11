L'Angleterre réduit l'Albanie en miettes

Angleterre (3-4-3) : Pickford - Walker, Maguire, Stones - James (Alexander-Arnold, 77e), Henderson, Phillips (Bellingham, 63e), Chilwell - Foden (Grealish, 63e), Kane (Abraham, 63e), Sterling (Smith Rowe, 77e). Sélectionneur : Gareth Southgate.



Albanie (3-5-2) : Strakoshka - Veseli, Kumbulla (Dermaku, 17e), Ismajli - Trashi (Mihaj, 46e), Bajrami (Ramadani, 46e), Gjasula, Bare (Laci, 12e), Hysaj - Uzuni (Roshi, 87e), Cikalleshi. Sélectionneur : Edoardo Reja.

Les Aigles subissent la loi des Trois Lions.Depuis plusieurs mois en Angleterre, le premier coup de sifflet de l’arbitre ne signifie pas « engagez » , mais « posez le genou à terre » . Une règle qu’ignoraient les Albanais ce vendredi, eux qui ont joué dès que Rudy Buquet a sifflé. Un raté qui résume finalement le reste de leur match. En seulement vingt minutes, lesont ainsi eu le temps d’être menés 2-0 et de perdre deux joueurs sur blessure. Sans pitié, Harry Maguire a donc ouvert la marque de la têteaprès un coup franc frappé par le latéral droit anglais du moment, Reece James . Harry Kane aggrave ensuite le score, de la caboche lui aussi, bien aidé par une défense albanaise cadavériqueEntre-temps, le très empathique, et fan de Bernard Mendy, Kyle Walker lançait parfaitement Myrto Uzuni vers son propre but. Mais l’attaquant de Ferencváros n’est pas du genre profiteur et manque son face-à-face avec Jordan Pickford. Mécontents du refus de l’aide proposée, les Anglais se mettent alors en tête d’atomiser leurs adversaires dans les plus brefs délais. Jordan Henderson inscrit un troisième pion pour Sa Majesté, avant que Kane ne corse encore l’addition. L’attaquant de Tottenham, attisé par l’odeur du sang, claque un triplé juste avant la pause, reprenant un corner de Phil Foden d’un superbe ciseau acrobatique. Avec un côté déjà satisfait de l'écart, et un autre bien peureux, on ne s'est pas mis grand-chose sous la dent en seconde période.Forts de trois points d’avance sur la Pologne et d'un dernier match à jouer, les Anglais devraient voir Doha, à moins d’un (très) très improbable accident face à Saint-Marin lundi. L'Albanie quant à elle se contentera, encore une fois, d’un canapé et de bières tièdes pour regarder le Mondial.