L'Angleterre mate une Irlande faiblarde

Impuissante depuis sept matchs face à l'Irlande, l'Angleterre a mis fin à une disette de 35 ans en dominant facilement son voisin à Wembley (3-0). Et préparé au mieux, grâce à des pions de Maguire, Sancho et Calvert-Lewin, le choc de Ligue des Nations face à la Belgique dimanche.

Maguire, fin de pénitence

Grealish dans les bons coups, Bellingham dans l'histoire

Angleterre (3-4-3) : Pope (Henderson, 46e) - Keane, Maguire, Mings (Maitland-Niles, 61e) - James, Mount, Winks (Bellingham, 73e), Saka - Sancho, Calvert-Lewin (Abraham, 63e), Grealish (Foden, 61e). Sélectionneur : Gareth Southgate.



Irlande (4-3-3) : Randolph - Doherty, Duffy, Egan (O'Shea, 14e), Christie (Long, 61e) - Hendrick, Hourihane (Molumby, 71e) - Horgan (Brady, 61e), Browne, O'Dowda (McClean, 61e) - Idah (Curtis, 71e). Sélectionneur : Stephen Kenny.

Par Simon Butel

13 015 jours que le Royaume attendait ça. Incapable de s'imposer face à l'Irlande depuis le 26 mars 1985, soit une série de sept matchs (cinq nuls, deux défaites, quatre buts marqués), l'Angleterre a enfin dominé de nouveau son voisin, muet pour la cinquième rencontre consécutive ce jeudi à Wembley (3-0). Le grand bonhomme de ce premier succès anglais depuis 35 ans ? Harry Maguire, auteur de l'ouverture du score et véritable patron défensif des. Tout un symbole. Car c'est peu dire que le nounours de Manchester United avait des choses à se faire pardonner. Écarté de la sélection en septembre après sa baston estivale à Mykonos , et rapidement exclu lors de la défaite le mois dernier face au Danemark , le capitaine anglais montre rapidement la voie aux siens. Trois minutes après avoir écarté un centre chaud de Idah devant son but, lebouffe Duffy au duel et reprend victorieusement de la tête un ballon remis dans la boîte par Winks. Et calme du même coup une Irlande entreprenante dans le premier quart d'heure, à l'image de ces deux centres dangereux de Horgan (9) ou ce coup franc bien placé gâché par Hourihane (12).Histoire d'être totalement absous, Maguire multiplie les montées, balle au pied ou sur corner, et est tout proche de bisser dans cet exercice. Mais Randolph, déjà décisif devant Saka (17) et secondé par Duffy sur cette reprise de Calvert-Lewin (26), claque au-dessus la tête du mancunien (27). Partie remise pour les. Bardés de corners en première période (10), les hommes de Gareth Southgate se détachent sur une longue phase de possession. Décalé à gauche de la surface par Grealish, Sancho fixe et arme un tir limpide du droit qui file entre les guiboles d'Hendrick et se loge dans le petit filet opposécinq minutes plus tard, mais Christie se jette cette fois parfaitement pour priver l'attaquant de Dortmund du doublé et Grealish d'un deuxième. Avec son serre-tête et ses gros mollets, le milieu offensif d'Aston Villa est un danger permanent sur son côté gauche. Mais lela joue trop collectif (45+1), quand son équipier en club Tyrone Mears loupe de peu le cadre (45+2). Comme Saka juste après le repos (49), au terme d'une action impulsée par... Grealish. L'ailier d'Arsenal se rattrape rapidement, en obtenant un péno envoyé dans la lulu par Calvert-Lewin, auteur de son deuxième pion en deux rassemblements avec la sélectionSouthgate peut alors faire plaisir à tout le monde, et l'Irlande profiter des chambardements opérés par le sélectionneur anglais pour enfin solliciter son portier (72, 79), en l'occurence Henderson, entré à la pause.Mais le véritable événement intervient à la 73minute, moment choisi parpour offrir sa première cape au gamin Jude Bellingham, devenu à 17 ans, 4 mois et 14 jours le troisième plus jeune joueur à débuter en équipe nationale, derrière Walcott et Rooney. Historique, comme ce large succès anglais. Reste désormais à le confirmer contre la Belgique, dimanche en Ligue des Nations. Ce sera une autre paire de manches, pour le coup.