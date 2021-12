L’ancien international français Jacques Zimako est mort

C’est avec une immense tristesse que le @SCBastia a appris le décès de son ancien joueur Jacques Zimako, véritable légende du club dans les années 70... À sa famille, ses amis et ses proches, le club présente toutes ses condoléances. Ch’ellu ripos'in pace ? pic.twitter.com/GlV8mOJpfE — SC Bastia (@SCBastia) December 8, 2021

AL

La Corse et la Nouvelle-Calédonie perdent une légende.L'ancien international français Jacques Zimako est décédé ce mercredi, à l'âge de 69 ans. Natif de Lifou en Nouvelle-Calédonie , il était tombé amoureux de la Corse dès son premier passage au SEC Bastia entre 1972 et 1977 où il y inscrit 40 buts en 152 matchs. Mais c'est sa venue chez le grand Saint-Étienne de l'époque qui le fait changer de statut. Avec les Verts, Zimako devient champion de France en 1981 et est appelé à treize reprises en équipe de France entre 1977 et 1981 pour deux réalisations, devenant le premier Kanak à avoir cet honneur.L'ailier gauche avait tenu à terminer sa carrière à Bastia en 1985. À la fin de sa carrière, Zimako s'était reconverti en tant qu'éducateur sportif afin de développer le football en Nouvelle-Calédonie. Il était finalement revenu habiter en Corse ces dernières années et avait même donné le coup d'envoi du match entre Bastia et Ajaccio le 25 septembre dernier.