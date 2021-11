Kuyt et Sneijder entendus dans une affaire de trafic de drogue

3

La retraite n'est pas paisible pour tout le monde.Éloignés des terrains depuis 2017 et 2019, Dirk Kuyt et Wesley Sneijder sont loin de couler des jours heureux. Les deux anciens internationaux néerlandais ont été entendus comme témoins dans le cadre d'une enquête majeure liée à l'organisation criminelle d'un « parrain » de la drogue. Selon le média local, la police a des informations visant les deux ex-joueurs. Ceux-ci auraient joué de l'argent sur un site illégal, lié au gang appartenant à un certain Piet S, basé à La Haye et arrêté en fin d'année dernière.Dirk Kuyt aurait versé de grosses sommes sur le site Edobet. De son côté, l'ancien milieu de l'Inter Milan n'aurait pas remboursé d'importantes dettes de jeu, et sa famille aurait été menacée par le gang de malfaiteurs. Des faits que Dirk Kuyt aurait avoués, mais pas Sneijder., a déclaré Kuyt à la police, dans des propos rapportés par. Arrêté en septembre 2020 dans le cadre d'une enquête sur le trafic international de drogue dans son pays et à l'étranger, Piet S n'a jamais été condamné pour l'heure pour les faits qui lui sont reprochés.Les carottes sont Kuyt ?