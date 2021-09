Huntelaar réapparaît dans la sixième équipe de son premier club amateur

Zondagochtend, brak en tijd om te voetballen. Blijk je een middagje Klaas Jan Huntelaar te mogen dekken ?(bron: @dgsport) pic.twitter.com/WCLAQcRIhY — ESPN NL (@ESPNnl) September 27, 2021

MD

Echt Voetbal Day.Dix-huit années après le début de sa carrière professionnelle, Klaas-Jan Huntelaar a raccroché les crampons en juin dernier. Géant de l’Ajax, légende de Schalke 04, l’attaquant de 38 ans aussi passé par le Real Madrid et l'AC Milan n’a pas véritablement quitté les terrains depuis la fin de son deuxième bail à Gelsenkirchen, cet été. À la surprise générale, Huntelaar est réapparu dans les bas-fonds du foot néerlandais dimanche dernier. Et ce avec la sixième équipe (soit l'équipe « F » ) du Hessen Combinatie '03 (dont l'équipe fanion joue en huitième division), le club de ses débuts qui a depuis fusionné et changé de nom (anciennement Hummelo en Keppel), et où évoluent également son frère Niek et son cousin Niko., s'est réjoui le président du club, Mart de Kruif , au micro de Regio 8. Ce dernier a expliqué que Huntelaar avait signé cette semaine et était volontairement resté discret, souhaitant. Mart de Kruif rajoute que. Même s’il n’a pas marqué lors de la victoire trois buts à un de son équipe face au SV Concordia Wehl, Huntelaar a sans aucun doute bien profité du breuvage d'après-match.Moins de buts, plus d’alcool.