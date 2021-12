Kalimuendo, l'étoile du Nord

Débarqué au centre de formation du PSG à l'âge de 11 ans, Arnaud Kalimuendo a franchi toutes les étapes vers le monde du foot professionnel dans l'ouest de la capitale. Avant de mettre le cap au nord et de tomber sous le charme du RC Lens version Franck Haise, la saison dernière. Un coup de cœur qui porte pleinement ses fruits pour le bonhomme de 19 ans, gâchette attitrée des Sang et Or au moment de retrouver son club formateur.

Bienvenue chez les Ch'tis

Au nord, c'est la progression

Par Tom Binet

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

31 août dernier, ultime jour du mercato estival. Après de longues semaines à se tourner autour, Arnaud Kalimuendo et le RC Lens se disent oui pour la deuxième fois après une première danse particulièrement réussie la saison dernière. Dernier espoir à pointer le bout de son nez au centre de formation parisien à l'été 2020, le natif de Suresnes s'en va s'aguerrir un peu plus au nord, chez le promu lensois. Seulement voilà, le featuring est parfait avec l'équipe dirigée par Franck Haise. Si bien qu'au moment de rentrer auprès des stars parisiennes, Kali' maintient le contact avec ses anciens coéquipiers, Seko Fofana et Gaël Kakuta en tête. Le jeune homme garde le lien avec Lens, et se pose même devant sa TV pour mater les matchs de ses anciens potes, entre deux entrées en jeu tardives et un Trophée des champions sous la houlette de Pochettino. Jusqu'à cet heureux dénouement dans les dernières heures de la période des transferts, alors même qu'une place dans la rotation offensive des Rouge et Bleu lui semblait promise.Auteur d'une première saison professionnelle prometteuse, embellie de sept buts, le jeune Parisien en veut encore., confiait-il d'ailleurs le mois dernier dans les colonnes de, alors que plusieurs clubs se sont intéressés à lui tout au long de l'été.En refusant Lille, notamment., poursuit l'intéressé, qui se verrait bien prolonger l'histoire d'amour au-delà de cette année. D'autant qu'après une saison bien morose disputée à huis clos, les supporters sont désormais de la partie pour rendre l’idylle encore plus belle., glisse encore celui qui ne se départ jamais de son sourire. Et qui ce samedi n'aura aucun mal à choisir son camp face à ses anciens partenaires d'entraînement : il est toujours plus facile d'être porté par un public qui vous reconnaît comme l'un des siens.En rejoignant Lens quelques jours après un premier match en pro face aux... Sang et Or, le jeune fan de NBA a fait le bon choix pour mettre sa carrière sur les meilleurs rails possibles. Un an et demi plus tard, le voilà en effet lancé à pleine vitesse., reconnaissait son entraîneur Franck Haise il y a quelques semaines en conférence de presse.L'ambition oui, mais pas forcément celle de s'imposer dans la capitale. Conscient de sa chance d'être titulaire en Ligue 1 à tout juste 19 piges, Kalimuendo ne s'endort pas tous les soirs en se rêvant aux côtés de Lionel Messi ou Kylian Mbappé., assurait-il àAvec déjà quatre pions en onze matchs, nul doute que cette deuxième danse nordiste s'annonce encore plus réussie que la première. Pas sûr qu'il ait pleuré au moment d'arriver, mais attention à la petite larmichette au moment de partir.