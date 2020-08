Jonathan David signe cinq ans au LOSC

273

MR

Vacances terminées pour Jonathan David.Absent de la feuille de match de la Gantoise ce dimanche, lors d'un déplacement inaugural raté à Saint-Trond (2-1), Jonathan David était déjà presque au LOSC. Le pacte s'est finalement scellé ce mardi, après plusieurs semaines de tractations entre les deux clubs, faisant enfin de l'international canadien un nouveau Dogue. Il rejoint la meute pour cinq ans, contre une indemnité de transfert, hors bonus, qui avoisinerait les 27,5 millions d'euros selon la RTBF. Suffisant pour en faire le joueur le plus cher de l'histoire du club lillois, mais aussi le plus gros transfert sortant du championnat belge.Âgé de 20 ans, celui que son sélectionneur national surnomme, pour son sang-froid quotidien, sort de deux grosses saisons en Belgique, dont la dernière - pas tout à fait terminée - avec dix-huit buts et huit passes décisives. Aussi bien capable d'évoluer en neuf et demi derrière un attaquant, qu'en numéro dix derrière deux avants-centres, David a rayonné dans le 4-4-2 losange des. Le Bayern Munich était à l'affût, le Red Bull Leipzig et certaines écuries anglaises aussi, mais c'est dans le Nord qu'il a finalement décidé de s'installer.David Gategno et Jonathan Bermudes sont comblés.