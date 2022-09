Pour Bamba, c'est la Bamboche !

Décisif lors de cinq des six sorties du LOSC, Jonathan Bamba réalise un début de saison canon. Un renouveau qui participe à faire de Lille la cinquième meilleure attaque du championnat, ex-aequo avec... l’OM que les Dogues défient au Vélodrome ce samedi soir (21h).

Marseille Lille Ligue 1 Uber Eats Diffusion sur

Comme un phœnix

« Je suis attaquant, et mon rôle, c’est aussi de marquer. Mais mon rôle, ce n’est pas que ça. Mon rôle, c’est aussi de maintenir l’équilibre, d’animer le jeu de l’équipe, et que ce soit un autre ou moi, que les occasions à la fin se concrétisent. »

Vidéo

L'OM de la soirée au Vélodrome ?

Par Andrea Chazy, à Lille

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dimanche 4 septembre, Montpellier. Sous un mercure agressif qui surplombe le stade de la Mosson, le LOSC se dirige vers un succès tranquille face aux Héraultais, réduits à 10 en première période. Dans le temps additionnel, Adam Ounas mène l’ultime assaut nordiste et renverse le jeu sur Jonathan Bamba. À quelques mètres de l’entrée de la surface, le milieu gauche lillois n’attend qu’une chose : que l’autre Jonathan, David, parte dans le dos de Falaye Sacko pour inscrire le but du 3-1, celui du KO. Comme dans un rêve, David s’exécute, Bamba le sert, et voilà Lille qui repart de l’antre des Nicollin avec trois points . Pour la cinquième fois en six matchs de Ligue 1 cette saison, le gamin d'Alfortville s’est montré à son avantage : ses 3 buts (face à Nice, Paris puis à Ajaccio) et ses 2 passes décisives (face à Auxerre et donc à Montpellier) sont l’illustration même de ce qu’est ce nouveau LOSC, porté sur l’offensive, et façonné par Paulo Fonseca.Jonathan Bamba n’est pas le seul à profiter du nouveau système mis en place depuis début août chez les Dogues pour se mettre en évidence. Mais il n’en reste pas moins l’un des premiers bénéficiaires. S'il a toujours été titulaire indiscutable à Lille, que ce soit sous Christophe Galtier lors de la saison du titre ou sous Jocelyn Gourvennec l’an passé, Bamba n’a pas toujours eu le sourire. Sa série de treize mois consécutifs sans buts, qu’il a fini par briser en fin de saison dernière face à Clermont (4-0), était certes d’abord dû à des performances inégales tout au long de la saison. Pour, son agent le concédait volontiers :Ensuite, le 4-4-2 de Gourvennec garantissait certes une meilleure assise défensive à Lille. Mais il obligeait ses offensifs à défendre davantage, ainsi qu’à se retrouver moins en nombre dans la surface adverse. L’intéressé le confiait lui-même au printemps, après son but face à Clermont :Depuis août, tout a changé. Lille est devenu une équipe de possession, qui se retrouve régulièrement avec 5 à 6 joueurs proches ou dans la surface. Ismaily, latéral expérimenté et offensif, est arrivé dans son couloir gauche et permet à Bamba de combiner là où Tiago Djaló, qui avait dû remplacer Reinildo au pied levé l’an passé, n’offrait que peu de possibilités dans le domaine offensif. Le but de Bamba sur la pelouse d’Ajaccio, qui voit le Brésilien débouler sur le côté gauche, David décrocher et Bamba se projeter en position d’attaquant, le démontre à la perfection : à deux, tout va plus vite.Un début de saison canon qui satisfait, forcément, son nouveau coach, Paulo Fonseca :Le déplacement au stade Vélodrome, ce samedi, sera donc un joli test grandeur nature pour le Jonathan Bamba version 2022-2023. D’autant que le milieu offensif lillois a marqué 80% de ses buts en Ligue 1 dans son jardin, au stade Pierre-Mauroy, depuis qu'il a posé ses valises dans le Nord en 2018. Cette même saison, Bamba avait d'ailleurs inscrit un doublé face à l’OM (3-0). L’heure est venue, à 26 ans, d’enlever la poussière qui s’est accumulée sur ce fait d’arme.