JO : le Brésil vient à bout du Mexique et rejoint la finale

Jogamos juntos, lutamos juntos e vencemos juntos mais uma vez! Vamos para a decisão em busca do nosso maior objetivo. QUEREMOS O OURO Foto: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/EwpBxdabpR — CBF Futebol (@CBF_Futebol) August 3, 2021

Record olympique, entre le Brésil et le Mexique.50. Comme le nombre de fautes qui ont ponctué les 120 minutes de la rencontre entre le Brésil et le Mexique, en demi-finale du tournoi olympique, ce mardi midi. Car la succession d'agressions n'a laissé aucune place à un petit but, qui aurait permis d'abréger la boucherie. Il a donc fallu attendre les tirs au but pour que la victoire des Brésiliens se dessine, après un premier tir au but mexicain arrêté par le gardien Aderbar Santos, et un second envoyé sur le poteau par Johan Vásquez.Impériaux dans l'exercice, les Brésiliens rallient la finale sans avoir encaissé le moindre pion en phase finale. Diego Lainez, seule étincelle de la rencontre, ne sera pas parvenu à renverser le cours d'un match rugueux à souhait.