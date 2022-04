Jim Ratcliffe offre quatre milliards de livres sterling pour racheter Chelsea

EXCLUSIVE: Sir Jim Ratcliffe has made a late, sensational bid of more than £4 billion to buy Chelsea https://t.co/nWJY0NKfOp — The Times (@thetimes) April 29, 2022

Jim Ratcliffe ne se contente plus de Daniliuc, Claude-Maurice et Brahimi.L'OGC Nice et Lausanne ne lui suffisent plus. Le propriétaire britannique des Aiglons, Jim Ratcliffe, a fait une offre de quatre milliards de livres sterling pour racheter Chelsea, soit plus que les deux milliards et demi de livres réclamés par Roman Abramovich pour céder son club. Il l’a déclaré au Times . Le milliardaire anglais, également engagé en F1 avec Mercedes et en cyclisme avec l'équipe Ineos, a-t-il perdu patience à Nice ? En tout cas, un rachat de Chelsea pourrait à terme poser un problème si Nice et Chelsea se retrouvent dans la même Coupe d'Europe.Supporter de Manchester United, Jim Ratcliff est toutefois abonné à Stamford Bridge., a-t-il déclaré pour rassurer sur ses intentions. Il a aussi dit être en mesure de poser sur la table les quatre milliards de livres dès ce week-end s’il le faut. Ce n’est pas une surprise outre-Manche, Jim Ratcliffe est l'un des hommes les plus riches de Grande-Bretagne, à la tête du groupe pétrochimique Ineos. Pour récupérer les, il lui faudra écarter trois concurrents : Todd Boelhy, propriétaire de la franchise de baseball des Los Angeles Dodgers , Martin Broughton , et Stephen Pagliuca, copropriétaire de l'équipe italienne de l’Atalanta et de l'équipe de basket-ball des Boston Celtics.Christophe Galtier à Stamford Bridge, c'est pour bientôt.