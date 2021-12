Intérêts réciproques entre Anthony Martial et le FC Séville

GJ

Théâtre des rêves d’ailleurs.Les jours d’Anthony Martial à Old Trafford sont comptés. En manque de temps de jeu à Manchester United, l’international français de 26 ans a déjà fait savoir via son agent Philippe Lamboley qu’il souhaitait être prêté au mercato hivernal . La piste la plus claire l’envoie du côté du FC Séville selon RMC Sport . Les Andalous se seraient en effet positionnés pour recruter l’attaquant sous la forme d'un prêt et le joueur est motivé à l’idée de les rejoindre.Barré par Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford, Jadon Sancho et consorts chez les, Martial espère retrouver une place de titulaire à un an pile de la Coupe du monde. Il doit s’entretenir dans les prochains jours avec le nouvel entraîneur Ralf Rangnick. À noter qu’il n’a pas disputé la moindre minute sous ses ordres à cause de douleurs au genou.Andalousie, je me souviens...