Hatem Ben Arfa bientôt au LOSC ?

L'objectif de Ben Arfa ? Faire le Tour de France.Après Lyon, Marseille, Nice, Paris, Rennes, Bordeaux, Hatem Ben Arfa pourrait trouver refuge dans le Nord. Avec le départ probable de Yusuf Yazıcı, la direction lilloise lorgne sur le gaucher de 34 ans. D'ailleurs, Olivier Létang, le président, ne s'en cache pas., a-t-il déclaré ce samedi en conférence de presse.Son potentiel futur entraîneur, Jocelyn Gourvennec, n'a lui non plus pas tari d'éloges sur l'international français (15 sélections, 2 buts)., a-t-il détaillé. Le technicien français a même confié avoir déjà échangé avec Ben Arfa. Ce dernier, sans contrat depuis l'été dernier et la fin de son aventure bordelaise, s'entretient de son côté avec un préparateur physique.Il ne manquerait plus que l'Est. Attention Metz, Strasbourg, Nancy, préparez-vous à l'accueillir dans un an.