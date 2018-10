Gustavo, au milieu !

Positionné en défense centrale depuis le début de la saison pour dépanner, Luiz Gustavo n'y arrive pas et a besoin de remonter d'un cran pour retrouver son niveau. Et pour que l'Olympique de Marseille retrouve une certaine stabilité.

Les infimes choix de Garcia

Remonter Gustavo, oui, mais avec qui ?

Par Florian Cadu

La déclaration, signée Luiz Gustavo dans, date de mi-septembre. Depuis, cinq rencontres de l' Olympique de Marseille ont passé ( Guingamp Strasbourg et Lille en Ligue 1 ; Eintracht Francfort en Ligue Europa). Cinq rencontres au bilan global négatif (trois défaites, deux victoires) durant lesquelles le Brésilien a été titularisé à chaque fois... en défense centrale. Étonnant de la part de Rudi Garcia , qui sait pertinemment que c'est l'expérience du joueur qui parle. Pas le genre de la maison de faire des caprices. Gustavo avait donc raison. Pour retrouver son niveau, le milieu de terrain doit retrouver son poste : milieu de terrain. Si son entraîneur en doutait, les dernières performances du bonhomme de 31 ans ont dû le convaincre. Lent, hésitant et pas à son aise dans une charnière amputée du taulier Adil Rami , le Sud-Américain a touché le fond sur la pelouse du LOSC , entraînant dans sa chute un OM pas très en forme à l'heure de se rendre à Chypre pour le compte de la deuxième journée de C3.Bien entendu, les décisions de Garcia s'expliquent. Confronté aux nombreuses absences (blessure de Rami donc, mais aussi de Rolando ; suspension de Duje Ćaleta-Car), le technicien pensait que son gars sûr pouvait dépanner derrière, comme il a (bien) fait la saison dernière. «» , déplorait d'ailleurs l'entraîneur en conférence de presse après le revers face aux Dogues, dépité des erreurs individuelles de ses poulains et oubliant au passage Grégory Sertic (qui a joué milieu défensif à Lille ) ou Aymen Abdennour (qui n'a certes aucune minute dans les pattes depuis la reprise). Avec la présence de Kevin Strootman dans l'entrejeu, le coach français estimait également que son milieu pourrait faire sans le moustachu, la densité qu'il apporte et la qualité de ses relances dans un secteur plus proche des éléments offensifs.Raté. Complètement raté. Et l'entêtement de Garcia a pu entraîner une conséquence double : en plus d'une pluie de buts concédés par les Phocéens, Gustavo – la caution sécurité des Olympiens en 2017-2018 – peut avoir été touché mentalement par ses prestations pas à la hauteur de sa réputation. Solution sûrement infaillible pour retourner la situation : lui redonner les clés du milieu. Mais une fois cette évidence posée, d'autres questions s'installent autour du sujet. En effet, comment et avec qui faire jouer l'ancien du Bayern Munich quand il remonte d'un cran ?Le 4-2-3-1 préférentiel de son tacticien, avec une doublette Strootman- Gustavo sexy en double pivot, s'avance comme le candidat favori, mais ne présente aucune garantie : la très chère recrue néerlandaise a actuellement du mal à répondre aux attentes et est elle aussi gauchère. Pour suppléer le Hollandais, les variantes se nomment Morgan Sanson et Maxime Lopez , le binôme Sertic-Strootman ayant beaucoup trop galéré dans le Nord pour que l'essai avec l'ex-Bordelais soit prochainement réédité. Une autre option se dresse alors avec un 4-3-3 plus travailleur. Pour un éventuel 3-5-2, il faut déjà attendre les retours des défenseurs axiaux. Ça tombe bien, Ćaleta-Car et Rami sont dans le groupe pour Limassol. Un de leurs partenaires ne s'en plaindra pas...