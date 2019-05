Guingamp officiellement relégué après son nul à Rennes

63

Rennes (4-2-3-1) : Entraîneur : Koubek - Zeffane, Da Silva, Nyamsi, Bensebaini - Grenier, Bourigeaud - Léa Siliki (Del Castilo, 64e), Ben Arfa, Sarr (Johansson, 78e) - Niang. Entraîneur : Julien Stéphan.



Guingamp (4-3-3) : Caillard - Ikoko, Sorbon, Kerbrat, Rebocho - Deaux (A. Mendy, 46e), Phiri, Didot (Roux, 67e) - Coco, Thuram, Blas. Entraîneur : Jocelyn Gourvennec.

Un derby breton et une relégation pour Guingamp Après les succès de Dijon et Caen samedi soir , la bande à Gourvennec devait impérativement s'imposer chez le voisin rennais pour continuer à croire en un maintien quasiment inespéré dans l'élite. Pas de pluie pour ce derby breton, mais un grand soleil et un début de partie convaincant de la part des Guingampais. Dès les premières minutes, les visiteurs mettent du rythme et de l'intensité pour bousculer un Stade rennais en petite forme en championnat depuis deux mois (8 matchs d'affilée sans gagner). Mais Koubek sort deux belles parades devant Coco et Blas, avant que Rennes ne vienne crucifier Guingamp sur sa première occasion. Sur un contre, Niang remet de la tête pour Sarr, couvert par Rebocho, qui ajuste Caillard d'un superbe lob pour ouvrir le score (1-0, 15). Un pion qui tétanise complètement l'EAG, laissant la possibilité à l'équipe de Stéphan d'enfoncer un peu plus le clou, mais Caillard sort un arrêt miracle devant Niang (44) pour permettre aux siens de garder espoir.Après la pause, Gourvennec joue son va-tout en remplaçant Deaux par Mendy. Un changement offensif comme pour faire comprendre à ses joueurs que la bataille n'est pas encore terminée. Sauf que les Guingampais sont toujours aussi crispés, ne parvenant pas vraiment à se lâcher, pendant que Rennes gère son avantage sans proposer grand chose sur le terrain. La lanterne rouge se montre beaucoup trop brouillonne et maladroite à l'approche de la surface rennaise, à l'image d'un Coco très actif mais trop imprécis. Comment forcer le destin et renverser la situation ? Peut-être avec un nouvel attaquant sur le terrain, Roux faisant son entrée à la place de Didot (67), et surtout avec une expulsion côté rennais, Nyamsi écopant d'un second carton jaune (79). Bingo, l'EAG en profite et s'offre un ultime espoir : Koubek repousse la frappe de Phiri sur Mendy, qui se charge d'envoyer un missile dans les filets (1-1, 87). C'est tout ? Non, deux minutes plus tard, Karim Abed désigne le point de penalty après une main de Bensebaini, mais Thuram le tire sans grande conviction et Koubek parvient à le détourner (90), comme pour résumer la triste saison guingampaise.Après six années dans l'élite, Guingamp jouera donc en Ligue 2 la saison prochaine. Cruel mais plutôt logique.