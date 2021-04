Griezmann encore papa : la date de naissance va vous étonner !

LF

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Joli triplé pour Grizi.Antoine Griezmann n'était pas présent lors de l'entraînement du Barça aujourd'hui. Et pour cause, sa femme Erika vient de mettre au monde leur troisième enfant. Le nouveau-né se prénomme Alba, comme Jordi, le coéquipier en club du français. On est certain que l'intéressé s'en amusera, mais ce n'est pas le plus fou : comme Mia (née en 2016) et Amaro (2019), ses frères et sœurs aînés, le bambin est lui aussi né un 8 avril.Soit c'est un hasard fou, soit les parents sont un peu trop pointilleux.