Grenoble et Paris calent encore, Caen s'effondre

Aux portes du podium, Grenoble a perdu à Ajaccio (2-1), laissant s'échapper Troyes et Toulouse. Même combat derrière puisque Sochaux a calé à Rodez (1-1) et que le Paris FC a raté son déplacement à Nancy (1-1). Hormis ça, Caen s'est complètement effondré à Chambly (2-4), Pau a dompté Guingamp dans un match fou (2-3), et Valenciennes a remporté la bataille du Nord contre Dunkerque (1-0).

Avec la défaite d'Auxerre contre Troyes ce samedi après-midi (3-1), le Paris FC avait l'occasion de chiper la 5place des Bourguignons en cas de victoire. Mais ce sont les Lorrains qui ont réussi leur début de rencontre, puis inscrit un pion sur une action collective rondement menée et un alignement défensif qui laissait à désirer, laissant Mickaël Biron tromper Vincent de Marconnay. Habitué à mener au score avant de se faire reprendre et céder, l'ASNL a encore craqué, la faute au petit piquet parfait de Charles Boli. Ce sera le seul unique tir cadré des Parisiens, qui ratent le coche en concédant un nul qui ne les arrange pas.Avec la pluie diluvienne qui est tombée sur Chambly ce samedi, le stade des Marais n'avait sans doute jamais aussi bien porté son nom. Habitués au sale temps, les Normands ont donc ouvert le score dès l'entame grâce à Caleb Zady Sery, à la réception d'un centre de Benjamin Jeannot. Incapable de gagner un match de championnat depuis le 18 décembre 2020, Malherbe n'a pas tenu bien longtemps, puisque sur un raid solitaire puis une frappe bien sentie, Joachim Eickmayer a redonné le sourire à ses coéquipiers. Mais ce n'est rien à côté du retourné acrobatique somptueux réalisé par Bastian Badu quelque minutes plus tard (2-1, 27).Rien ne va s'arranger pour les Caennais car Nicolas Gioacchini a pris un rouge après un coup de genou involontaire dans la tronche du portier camblysien (32), Mehdi Guezoui a transformé un penalty en seconde période, et Lassana Doucouré a fini d'achever la bête blessée. Lle rouge d'Anthony Soubervie (85) et le but de Jessy Deminguetne changeront rien.Un tir, un but. Voilà le genre de réalisme auquel les Castelroussins ont dû faire face ce samedi soir en première mi-temps. Ils peuvent en vouloir à Stephen Odey, mais aussi à leur apathie défensive qui a permis au buteur amiénois de les punir sans aucune pitié. Après la pause, les gars de Benoît Cauet, toujours bons derniers de L2, ont bien tenté de refaire leur retard mais l'équipe d'Oswald Tanchot ne s'est pas laissée endormir par la lanterne rouge, qui compte cinq points de retard sur le barragiste. De son côté, Amiens se rattrape après la débâcle contre le Paris FC (4-2), mais navigue toujours dans le ventre mou du classement.Avant ce derby du Nord, Fabien Mercadal, avait assuré que son équipe ne tremblerait pas et regarderait son adversaire dans les yeux. Le coach dunkerquois a eu raison puisque ses joueurs ont réalisé une super première période. Problème, après une louche complètement manquée de Malik Tchokounté (18), c'est Valenciennes qui a marqué en premier, l'oeuvre de Kévin Cabral, buteur après une très belle action collective. Ensuite, Dunkerque a continué à se créer de multiples occasoions, mais est tombé sur un excellent Jérôme Prior. Une défaite cruelle pour les Dunkerquois, qui n'ont plus que trois points d'avance sur la zone rouge malgré un début de saison canon.Dominateur lors du premier acte, sans que Bevic Moussiti-Oko parvienne à faire trembler les filets grenoblois, l'AC Ajaccio a quand même réussi à ouvrir le score grâce à l'ancien attaquant manceau, qui a obtenu et transformé un penalty avant l'heure de jeu. Orgueilleux, les Grenoblois n'ont pas tardé à revenir dans le coup après un but de Moussa Djitté, qui a profité d'un coup-franc très mal repoussé par François-Joseph Sollacaro. Mais pas de honte à avoir pour le portier corse, car le gardien adverse, Brice Maubleu, s'est troué à son tour, laissant scorer Mickaël Barreto, avant de céder sa place sur blessure. Aux portes du podium, Grenoble ne reviendra pas, et marque le pas.Pour le 236match de Ligue 2 de sa carrière, Romain Armand a mené la vie dure à Guingamp. D'abord en inscrivant son 50but dans l'antichambre du football français, puis en s'octroyant un doublé à la suite d'un petit piquet parfait. La tête dans le sac, les Bretons ont tenté de se remettre dans le droit chemin au retour de la pause mais Alexandre Olliero les a frustrés, avant que Yannick Gomis réduise le score grâce à une volée puissante dans la lucarne du portier palois. Un but qui en appelle un autre puisque sur un corner repoussé au second poteau, Baptiste Roux s'est jetté pour égaliser. Un come-back insuffisant car à quinze minutes du terme, Ebenezer Assifuah-Inkoom a offert la victoire à l'équipe de Didier Tholot). Tant mieux, elle en avait grandement besoin.Si on pouvait s'attendre à un coup de magie de Rémy Boissier ou Bryan Soumaré pour ensoleiller ce match entre Ruthénois et Sochaliens, seul le carton rouge de Fabien Ourega, après un tacle non maîtrisé sur Lionel Mpasi-Nzau, a réveillé cette rencontre jusqu'ici soporifique. Après quoi, Sochaux a trouvé les ressources nécessaires pour marquer, merci Chris Bédia (, et repartir d'Aveyron avec les trois points. Mais ça, c'était sans compter sur l'autre homme fort du RAF en ce moment, David Douline. Un but qui a cloué le bec des gars d'Omar Daf, qui sont désormais bien loin des premières places du championnat.Pas à la fête ce samedi soir, les portiers de Ligue 2 nous ont réservé quelques pépites de première ordre. De son côté, Mathieu Gorgelin a pris un rouge très sévère lors de la première mi-temps, après une sortie moins hasardeuse qu'il n'y paraît (34). Avec ce septième carton rouge de la saison, le HAC a essayé de faire la différence mais Mathieu Michel a fait le boulot, notamment sur un coup-franc de Romain Basque au retour des vestiaires (48). En face, Niort n'a pas montré grand chose et enchaîne un troisième match nul de suite. Pas glorieux.