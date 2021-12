Grêmio et Douglas Costa relégués en D2 brésilienne

ABC

Chute libre depuis la victoire en Libertadores de 2017.Grêmio n'a pas réussi à se maintenir à l'issue de la dernière journée du championnat de Serie A Brasileirão dans la nuit de jeudi à vendredi. Malgré une superbe victoire 4-3 contre le champion en titre, l'Atlético Mineiro, et un but de l'international brésilien Douglas Costa, le club de Porto Alegre retrouve la Serie B pour la première fois depuis 2004, et pour la troisième fois de son histoire, et ce avec Rafinha (celui du Bayern Munich) dans l'effectif notamment.Le maintien n'était pourtant pas qu'une simple illusion. Avec trois points de retard sur la Juventude de Caxias do Sul, et disposant d'une meilleure différence de buts, une défaite de la Juventude couplée à une victoire contre Mineiro aurait permis aux joueurs de la Tricolor de décrocher la 16place synonyme de sauvetage. Malheureusement, un but de Francisco Hyun-sol Kim à la 83pour la victoire 1-0 de la Juventude face aux Corinthians les condamnent à l'enfer de la deuxième division. Ils accompagnent ainsi Chapecoense, Recife et Bahia. Ce dernier pouvait aussi espérer se sauver, mais Fortaleza a pris le meilleur, 2-1.C'est donc un quadruple changement pour la Serie A avec les entrées de Botafogo, Goias, Coritiba et Avai.Au fait : Douglas Costa est toujours sous contrat avec la Juve jusqu'au 30 juin 2022.