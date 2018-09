Grandsir, petit à polir

Auteur d'un but et d'une bonne performance contre l'Atlético en C1 la semaine dernière, Samuel Grandsir peut être, parmi les nombreuses recrues du club de la Principauté, la bonne surprise de Monaco cette saison. Une question de patience.

Déçus du résultat de ce soir ⚽️On a pourtant tout donné! ?? Merci à tous pour vos messages, très heureux de ce premier but avec l’@AS_Monaco ???⚪️Rendez vous Vendredi pour la réception de Nîmes ??#ASMATM #ASMonaco pic.twitter.com/VPu0xtQkho — Samuel Grandsir (@SamuelGrandsir) 18 septembre 2018

Linéarité et patience en maîtres mots

La règle de Troyes

? L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée à compter du 1er juillet de Samuel Grandsir (21 ans) pour 5 saisons, jusqu’en juin 2⃣0⃣2⃣3⃣ ! #WelcomeToMonaco ?? pic.twitter.com/BUgL0VdSwl — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) 9 juin 2018

Il s'agissait de sa toute première soirée européenne. À tout juste vingt-deux ans, Samuel Grandsir était carrément titulaire dans les rangs monégasques pour l'ouverture de la Ligue des champions 2017-2018. La responsabilité qui lui était confiée pouvait faire peur : en face se dressait l'ogre de l'Atlético de Madrid, prêt à bouffer tout cru et en une seule bouchée son mètre soixante-huit.Mais contre toute attente, le milieu français, originaire d'Évreux, fut l'un des meilleurs de son équipe. À la 18minute, c'est même lui qui ouvrait le score à l’affût d'un centre de Djibril Sidibé mal repoussé par la défense espagnole. Et si la partie s'est finalement terminée par une défaite logique des siens (1-2), la gâchette offensive est loin d'en être le premier responsable : positionné à gauche devant Benjamin Henrichs et face à Juanfran, l'inexpérimenté garçon est celui qui a touché le plus de ballons parmi les hommes de devant, celui qui en a le moins perdu et l'un des seuls de saà avoir tenté de provoquer directement l'arrière-garde adverse.Une bonne surprise, donc, qui offre à Leonardo Jardim un motif d'espoir pour la suite de la saison, laquelle débute difficilement en raison d'un mercato particulièrement agité (beaucoup de départs, énormément d'arrivées, pas mal de blessures...). Nombreuses sont les jeunes recrues au fort potentiel (Willem Geubbels, Pietro Pellegri, Sofiane Diop, Youssef Aït Bennasser, Antonio Barreca...), et Grandsir a démontré en 77 minutes de C1 qu'il pouvait en être l'une des bonnes pioches. Transféré pour trois petits millions d'euros en provenance de Troyes et affublé du numéro de Kylian Mbappé dans le dos, le petit Samuel a pourtant eu du mal lors de ses premiers matchs en Ligue 1 sous ses nouvelles couleurs. Mais c'est aussi le jeu des paris au faible nombre de bougies : cela prend en général un peu de temps pour que la machine se mette en route. À l'ESTAC, l'international espoir n'a d'ailleurs pas percé tout de suite.Arrivé dans le Grand Est en 2012 après avoir fait ses gammes à l'Évreux AC (avec lequel il croise Ousmane Dembélé , alors chez le voisin de l'ALM Évreux), il apprend cependant le métier assez vite, et progresse rapidement. «, dit de lui Gharib Amzine, son entraîneur en réserve, dans les colonnes deen mai 2016.À l'écoute et flippé à l'idée de rester toute sa vie en équipe B, Grandsir intègre finalement le groupe professionnel quatre ans après son arrivée et découvre l'élite en avril 2016. La saison suivante, passée en Ligue 2 (vingt titularisations), précède celle de l'explosion en première division : doté d'une belle capacité d'élimination, l’Ébroïcien gagne en régularité et dispute 36 rencontres, sans réussir toutefois à empêcher la relégation de sa bande.Repéré par l’œil attentif de Jardim, le jeune homme accepte ensuite de réaliser le grand saut en signant en faveur de Monaco. Un transfert applaudi par Vadim Vasilyevsur le site officiel de l'ASM : «» La LDC a déjà donné un aperçu de sa réponse.