Grâce à Thuram et Pléa, Gladbach reprend sa place sur le podium

3





Borussia Mönchengladbach (4-2-3-1) : Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini (Wendt, 90e) - Hofmann (Traoré, 82e), Neuhaus (Doucouré, 90e) - Herrmann (Kramer, 74e), Stindl (Bénes, 82e), Thuram - Pléa. Entraîneur : Marco Rose.



Union (3-4-3) : Gikiewicz - Friedrich, Schlotterbeck, Subotić (Kroos, 46e) - Trimmel, Gentner (Ujah, 80e), Prömel, Lenz (Ryerson, 60e, puis Mees 65e) - Ingvartsen (Malli, 80e), Bülter - Andersson. Entraîneur : Urs Fischer.

En roulant sur l'Union Berlin ce dimanche après-midi, le Borussia Mönchengladbach a récupéré sa troisième place sur le podium à égalité de points avec le Bayer Leverkusen. Marcus Thuram (doublé) et Alassane Pléa (un but, deux passes décisives) ont encore fait le bonheur desDomination technique, variété d'appels et pressing haut font bon ménage à Gladbach : trop pour l'Union Berlin, rapidement largué face à des locaux bien lancés par un numéro d'équilibriste de Florian Neuhaus à la 17minute. Avant, les Poulains avaient déjà été galvanisés par un Marcus Thuram hyperactif et un Neuhaus déjà très en vue (dont un lob du milieu du terrain proche d'être gagnant). Alassane Pléa, jusqu'ici invisible dans ce tourbillon d'idées, sort un geste de classe peu avant la mi-temps : un centre brossé millimétré pour la tête smashée de Thuram. Une réalisation d' une célébration-hommage à George Floyd Seulement, au retour des vestiaires, Gladbach se voit un peu trop beau et commence à tenter des relances risquées depuis l'arrière. L'Union refait ainsi une partie de son retard grâce au renard Sebastian Andersson, buteur de la tête à la suite d'un coup-franc. La solution pour les gars de Marco Rose viendra d'un retour aux bases : le pressing haut de la première période. Pas le plusde la bande, Florian Neuhaus et ses 74 kg se permettent une nouvelle fois de damer le pion aux gardes du corps berlinois et de distribuer son larcin à Pléa,pour Thuram. Après avoir tant partagé, l'ancien Niçois se voit récompensé de sa générosité : sa reprise de volée précise sur un cadeau de Bensebainilui permet de claquer un(dix buts, dix passes dé) cette saison.Lade Gladbach se porte toujours comme un charme.