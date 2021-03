Séville sauvé à Valladolid par le but de Bounou

3

Valladolid (4-4-2) : Roberto - Janko, Joaquín Fernández, Yamik, Olaza - Plano (Bruno, 84e), Roque Mesa (Emeterio, 75e), Alcaraz (Míchel, 75e), Orellana (Pérez, 84e) - Weissman (Kodro, 84e), Sergi Guardiola. Entraîneur : Sergio González.



Séville FC (4-3-3) : Bounou - Jesús Navas (Ocampos, 46e), Koundé, Diego Carlos, Rekik (De Jong, 67e) - Joan Jordán (Arnaiz, 78e), Gudelj (Rakitić, 67e), Torres (Acuña, 46e) - Suso, En-Nesyri, Papu Gómez. Entraîneur : Julen Lopetegui.

On a retrouvé Ali Ahamada du côté de l'Espagne !Miracle à Valladolid. Longtemps menés et incapables de revenir, les Sévillans décrochent un point miraculeux grâce à leur gardien, auteur de l'égalisation au bout du temps additionnel.C'est le facteur X andalou Papu Gómez qui allume le premier pétard mouillé pour s'assurer que Roberto s'est bien appliqué dans son échauffement (5). Séville tient le ballon, lui fait visiter les quatre coins du pré, mais trop rarement les 30 derniers mètres adverses. En face, Valladolid ne se laisse pas marcher sur les pieds et joue les quelques coups qui se présentent. Jusqu'à cette fatidique 39minute. Diego Carlos est en retard sur Weissman et a beau tenter le coup en restant au sol, la VAR a tout vu : penalty et ouverture du score pour Orellana et ValladolidPas le choix pour Lopetegui après le break : le technicien espagnol est obligé de changer certaines pièces sur le plateau. Séville domine toujours autant, mais ne compte que sur les coups de pied arrêtés pour se montrer dangereux. Papu Gómez se démène et sert Rakitić dont la toute petite frappe ne présente toujours aucun danger pour Roberto (71). Avant le show De Jong. Entré en jeu, le striker néerlandais envoie une première tête à bout portant sur le poteau après un centre d'Ocampos (77e), avant de manquer le cadre sur la deuxième (88). Et c'est finalement Bounou qui offre un point inespéré aux siens, à la suite d'un énième coup de pied arrêté