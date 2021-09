Un but digne de Shaolin Soccer en D3 chilienne

Señoras y señores, tenemos candidato sudamericano para el Premio Puskas: Gonzalo Abán, de Deportes Limache, hoy hizo este. pic.twitter.com/ng2G9YWVtZ — Valentín Torres Erwerle (@TorresErwerle) September 15, 2021

Attachez vos ceintures.Cet été, le Chili a décidé de nous régaler. Après un but marqué par un chien et une célébration dans une poubelle , c’est Gonzalo Abán qui lâche un golazo. Neuvième minute de jeu, coup de billard entre le CDSC Iberia et le Deportes Limache. Après plusieurs têtes sans intérêt aux abords de la surface, l’attaquant de 34 ans prend les choses en main. Une prise d’appui solide sur le pied gauche et il s’envole pour flanquer une reprise acrobatique sous la barre.L’équilibre est parfait, le but sublime. Mais c’est uniquement sur le ralenti qu’on se rend compte de la prouesse. Pendant une bonne seconde, Gonzalo est à l’horizontale tout en étant au niveau de la tête de son vis-à-vis. Il retombe, prend le temps d’admirer la fin de son chef d’œuvre, et célèbre ensuite comme il se doit. Logique, son équipe bat un concurrent pour le titre (3-0) et passe deuxième.L’ange s’est envolé.