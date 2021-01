Gerry Marsden, interprète de You'll Never Walk Alone, est décédé

Gerry’s voice accompanied our biggest nights. His anthem bonded players, staff and fans around the world, helping create something truly special ❤️You’ll Never Walk Alone ❤️ pic.twitter.com/KE0tjClfqL — Liverpool FC (@LFC) January 3, 2021

Il était la voix d'Anfield.Leader et chanteur du groupe de rock liverpuldien Gerry and the Pacemakers, dont la mythique reprise de la chanson You'll Never Walk Alone en 1963 est devenu l'un des hymnes de football les plus iconiques à Liverpool et au-delà, Gerry Marsden nous a quittés ce dimanche à l'âge de 78 ans. Il avait mis fin à sa longue carrière il y a deux ans.Nul doute que son oeuvre n'est pas près d'être oubliée.