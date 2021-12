Gernot Rohr n’est plus le sélectionneur du Nigeria

AL

Peau neuve chez lesÀ moins d'un mois du début de la CAN 2022, le Nigéria frappe un grand coup en se séparant de son entraîneur Gernot Rohr, en place depuis août 2016. L'Allemand était en ballotage défavorable depuis plusieurs semaines à la suite de mauvais résultats, notamment pour la qualification au prochain Mondial pour laquelle les partenaires de Victor Osimhen vont devoir jouer un barrage pour participer à la fête.Le technicien s'était vu proposer une séparation à l'amiable le 17 novembre dernier et s'était dit prêt à accepter . C'est Augustine Eguavoen, ancien capitaine et sélectionneur de la sélection entre 2005 et 2007 et déjà en intérim à ce poste de juin à décembre 2010, qui va s'occuper de l'équipe, en attendant la nomination d'un nouvel entraîneur. À la CAN, le Nigéria fera face à l'Égypte, à la Guinée-Bissau et au Soudan.Et Mohamed Salah est déjà prêt à leur rouler dessus.