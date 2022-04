Antonetti, le Corse bombé

Ce mercredi soir, à Lorient, après deux mois de suspension, Frédéric Antonetti effectue son retour sur le banc d’un FC Metz en crise et bon dernier de Ligue 1. En février dernier face au LOSC, le Corse de 60 ans sortait de piste en voulant se faire Sylvain Armand et déplorant solennellement que, contrairement à d’autres, lui pâtirait du fait de ne pas être un de ces « entraîneurs BCBG » . Au cours de ses trente années de carrière, Fred a fait voyager son accent affirmé et ses humeurs saturées, au point parfois de fausser ce qu’il est intimement.

« Bien sûr qu’il regrette lorsqu'il s’emporte. Il regrette l’image qu'il donne de lui, surtout vis-à-vis des jeunes et de son petit-fils. Ça l'embête tellement. »

Bouillon de culture et bourreau de travail

« On avait des discussions politiques très fortes. Par exemple, il me questionnait souvent sur Jacques Chirac, que j’ai connu et avec qui j’ai travaillé. »

« Le matin, il arrivait et nous disait : "Oh les gars ! J’ai revu le match trois fois..." On se regardait tous dans le vestiaire, on ne comprenait pas. On est rentré la veille à 1 heure du matin, il est 9 heures et il nous balance qu’il s’est retapé trois fois le match ?! »

Cobayes et castagnes des années Vichy

« Il avait du mal à garder un poids stable. C’est celui qui devait bosser deux fois plus que les autres. Fred, c’est celui qui ne lâchait rien ; Vichy l’a forgé. »

« Antonetti se définit comme un formateur-bâtisseur et non pas comme un entraîneur. Il adore le challenge de former des joueurs. Ça correspond à sa façon de voir le foot. »

Au nom des pères, des fils et de l'esprit d'équipe

« Il a vu ma Mercedes SLK, me l’a montrée et m’a dit : "Ta voiture est très belle, tu es fier de toi de la posséder à ton âge ?" C'était une manière de m'encourager à rester performant et de donner le meilleur de moi-même, en passant par l'ironie. »

C'était mieux avant ?

« Quand je l’ai retrouvé à Rennes, il m’avait avoué qu’il ne pouvait plus s’adresser aux joueurs de la même façon qu’à Sainté. Il me disait : "Je ne suis plus le même." Ce n'était pourtant pas lui qui avait changé en tant que personne, mais il a dû s'adapter à l’environnement et l’époque. »

« Son métier, c’est son oxygène. Il peut lire des bouquins ou que sais-je, mais 80% de sa vie, c’est le football. »

Metz around

« Les joueurs choisis par Antonetti se font dézinguer en off par la direction sportive et, à l’inverse, on a déjà entendu Antonetti dire qu’il n’était pas au courant de l’arrivée de certains joueurs. V’là l’ambiance... »

« Sa femme a eu une grande importance dans sa carrière. [Sa disparition] est une cicatrice qui ne se refermera jamais. Mais c’est dur d’en parler, même pour nous. Fred, il en souffre encore. Et c’est normal. »

« S’il n’avait pas la force, il n’y serait pas retourné »

Par Julien Rieffel et Pierre Vuillemot

Tous propos recueillis par JR et PV.









[...], déclarait Frédéric Antonetti, le 18 février dernier, quelques minutes après avoir perdu ses nerfs et tenté de se faire Sylvain Armand, actuel coordinateur sportif du LOSC, alors que ce dernier avait eu la mauvaise idée de s’introduire dans la zone technique du FC Metz. Une nouvelle fois, le natif de Venzolasca apparaît comme le gueulard du football français confie José, l’un de ses meilleurs amis.Fred et José se sont connus au lycée Marbeuf, à Bastia. C’est aussi dans cet établissement que l’entraîneur et son fidèle adjoint, Jean-Marie De Zerbi, échangeaient leurs premiers ballons à la fin des années 1970., ajoute José, devenu patron d’un bar régulièrement fréquenté par les anciens du Sporting Club de Bastia, dont Frédéric Antonetti. Contrairement à De Zerbi, dont la famille est décrite comme « bastiaise » et particulièrement bien intégrée dans la ville, Frédéric Antonetti, lui, loge à une trentaine de minutes de Bastia, à Venzolasca. Une éternité pour ce jeune homme passionné de football qui, tous les jours, enchaîne les navettes.reprend José.C'est à Venzolasca, aussi, que son caractère se forge au côté, notamment, de son père menuisier.ajoute son ancien camarade de classe.Frédéric Antonetti n’oublie pas les siens. Aujourd’hui encore, l’entraîneur a ses habitudes dans ce village «» décrit parcommedont l’originalité repose sur. C’est dans l’une d’elles que le désormais sexagénaire se repose et oublie, un temps, devant un feu de cheminée - un élément central dans les maisons du Corse aux dires de ses proches - les tumultes footballistiques. Et repenser, aussi, à ses amis du lycée qui, comme aime le dire José, n’étaient. Repenser, enfin, à cette vie de football qui l’a éloigné des siens pendant si longtemps., se souvient José, contant ses retrouvailles avec Frédéric il y a dix ans de cela.Des années éloignées l’un de l’autre que le technicien tente encore de justifier à cet ami devenu aujourd’hui l’un de ses confidents les plus intimes.livre José.Creusé, l’embarras révèle alors une facette méconnue de coach Anto., continue José. Respectueux de ses silences tout comme de leur amitié forgée à l’adolescence, Jean-Marie Ferri, ancien coéquipier de Fredo à Bastia, saupoudre :Le patron du bar complète :Installé au bord du zinc, dans son Bastia d’adolescence, où il y entraîna son SCB de toujours, de 1994 à 1998 puis de 1999 à 2001, et ce, après avoir porté la tunique bleue de joueur, Antonetti coupe avec le football, bien aidé par la présence de ses amis. Pour aller en ce sens, le gérant des murs a développé sa tactique au fil des saisons :, plaisante-t-il."Frédéric, on boit un peu de vin. Allez, un peu de vin !"Mais plus que l’alcool, les lieux gardés par José entretiennent avant tout l’union de Frédéric avec les siens : ses amis, sa ville, son club et ses supporters.L’un d’eux se nomme Anthony Luciani. Ce membre fondateur du groupe de supporters Testa Morra a longtemps attendu avant de rencontrer l’une de ses idoles. À Noël, le miracle qui sent bon le téléfilm M6 se produit : Antonetti débarque pour l’apéro, Luciani est à l'affût, tandis que le patron, lui, s’occupe des présentations., tempère sur le coup l’entraîneur du FC Metz., se souvient cette figure historique des tribunes bastiaises."Ah putain..." » Ce qui devait durer une poignée de minutes se prolonge finalement de quelques heures., raconte Luciani.Frédéric de Saint-Sernin garde pourtant en mémoire. L'ancien président du Stade rennais, qu’Antonetti coacha de 2009 à 2013, a été marqué par un accent. Au point de parler d'unqui se révèle derrière celui affiché en vitrine., rapporte l’ancien Secrétaire d'État chargé de l'Aménagement du territoire dans le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin.Luciani doit s’en mordre les doigts. D’autant plus qu’à Nice, où Fred pose ses valises de 2005 à 2009, c’est une autre figure de la VRépublique qui anime les discussions entre le coach et son président, Maurice Cohen.se souvient ce dernier.Ledu Gym, composé de Maurice Cohen et Roger Ricort, directeur sportif de 2005 à 2009, lui installe dans son garage, à sa demande,, décrit l’ancien DS, devenu depuis un ami du coach.Nabil, intendant sportif et grand frère des joueurs niçois depuis le début des années 2000, ne touche pas un mot des propos de Roger Ricort :"Nabil, va au feu pour moi ! Va là-bas, tu ne te brûleras pas"Nabil était suffisamment proche de la famille Antonetti pour être parfois invité à dîner. Et si personne ne répondait, ce membre historique du club niçois prenait lui-même les devants.Façon Leroy Jethro Gibbs - le verre de scotch en moins –, Frédéric Antonetti s’enferme dans son garage aménagé et passe ses soirées les yeux rivés sur le 4-3-3 de son prochain adversaire., se souvient Ricort."Décroche, Fred ! Décroche ! Va faire une thalasso !"Et Nabil d’attendre, clés à la main, la fin de ces réunions tardives afin de plier bagage., conclut-il.Jérémie Janot, qui a connu Antonetti à l’AS Saint-Étienne de 2001 à 2004, déballe :Les lendemains de mauvaises performances à l’extérieur sont encore dans la mémoire de l’ex-gardien de but des Verts :"Oh les gars ! J’ai revu le match trois fois...", confirme Michel Fontana, ancien attaquant du Grenoble Foot 38 et ami depuis 45 ans de l’entraîneur messin.Pour lui, aucun doute, l’engagement maladif de son copain a été moulé au cours des trois années passées par le duo à l’INF Vichy, le grand centre de formation de la Fédération française de football de l’époque., commente Fontana, camarade de promotion (1979-1982) de Frédéric.En juin 1979, la majorité en passe d’être atteinte, Frédéric Antonetti quitte pour la première fois sa Corse natale. Il rejoint le continent, l’Allier précisément, avec, en tête, la perspective de lancer sa carrière de joueur professionnel. C’est ici, à Vichy, qu’il rencontre Véronique ; elle qui deviendra par la suite son épouse. À l’INF, quatre autres Bastiais l’accompagnent : Pierre Bianconi, Tony Cervetti, Jean-Marie Ferri et Michel Fontana., confie ce dernier.L’éloignement et le manque se confondent au fil du temps à la brutalité de certaines séances d’entraînement., souligne Fontana.Parmi la trentaine de pensionnaires, l’un d’eux morfle particulièrement en raison de ses difficultés morphologiques., se souvient Noël Vidot, un autre camarade de promotion du Corse.Noël Vidot était un proche du « clan des Corses » . Lors d’un tournoi disputé à Colomiers, un mois seulement après l'arrivée de la promotion à Vichy, Pierre Michelin, l’un des instructeurs, constitue les chambres. Avec les Corses, il ajoute Noël Vidot, arrivé, lui, de l’île de La Réunion. Naît ainsi l’une des plus belles amitiés de la vie du Réunionnais. Il évoque aujourd’hui la clique, dont Fred Antonetti était, avec émotion et tendresse, la voix nouée :Le temps passant, les carrières et la vie de famille ont apporté leurs lots de souvenirs, reléguant ainsi ceux de cette période vichyssoise. Très souvent, les anecdotes de groupe finissent par prendre le dessus., ajoute Vidot. Un soir, la bande se rend au Greenfield Club, la boîte-bar la plus branchée de Vichy à cette époque. Fontana annihile d’emblée tout fantasme :Ce soir-là, à l’entrée du, les cinq Corses et Vidot découvrent un jeune camarade de l’INF en sang. Il venait de se faire tabasser. Aussitôt,, se souvient le Réunionnais. La bande rentre avec fracas dans la boîte., plaisante Noël Vidot.Pierre Bianconi, porté disparu depuis 1993, mène le groupe. Vidot raconte :Une vingtaine de Vichyssois sortent. Les Corses les suivent et déclenchent une castagne de légende. Le résultat ?, s’esclaffe Noël.Vient alors à l’esprit la célèbre maxime du rappeur Gradur :Vidot partage à peu près cette inspi fumeuse :À Saint-Étienne, un moment rare de vestiaire est resté dans la tête de certains joueurs de l’effectif 2003-2004. Hérita Ilunga, lancé cette saison-là en pro par le coach corse, s'en souvient parfaitement. À la fin d’une rencontre,, croit se souvenir l’arrière latéral, passé par la suite par Toulouse et West Ham, le vestiaire stéphanois assiste à une scène puissante."Personne ne parle mal de mes joueurs, s’il y a une critique, c’est à moi de la faire !"Quelques mois plus tard, cette anecdote prend des allures de symbole. Malgré une remontée en Ligue 1, des tensions avec les actionnaires du club précipitent le départ du directeur sportif et ami de Frédéric Antonetti, Christian Villanova., se souvient Nicolas Dyon, préparateur physique de Saint-Étienne à cette époque.Touche un membre de ma clique, tu verras qu'on n'est pas tout seuls : le coach démissionne., analyse Jérémie Janot."Je ne sais pas quand, mais je vais te donner ta chance, à toi de la saisir."Spider-Janot tient toutefois à tempérer, Fred n’est. La balance doit se faire. Pour cela, de l’exemplarité, de l’implication et une exigence qui, par moments, frôle le maladif, là encore., livre l’ancien portier.Un autre ancien joueur de Frédéric Antonetti se sert du sage de Venzolasca pour éduquer la nouvelle génération : Matt Moussilou. Arrivé à Nice en provenance du LOSC à l’été 2006, contre 3,8 millions d’euros (le transfert le plus cher du club azuréen à cette époque), Moussilou n’a jamais répondu aux attentes du club... et du coach., commente l’homme aule plus rapide de l'histoire de la Ligue 1. De l’aventure niçoise de Matt Moussilou ressort forcément les encouragements légendaires apportés par son entraîneur avant son entrée en jeu contre l’OM., plaisante l’ancien attaquant.Une méthode, une hargne et une exigence auxquelles Antonetti a lui-même goûté, en tant que joueur, de la part de quelques-uns de ses formateurs. L’un d’eux, Pierre Michelin, revient inlassablement dans les propos des proches de l’entraîneur corse., explicite Jean-Marie Ferri, ancien coéquipier de Frédéric à l’INF Vichy, là où officiait Michelin."Si je ne vous dis rien, que je vous laisse faire, c'est que je ne m'intéresse pas à vous. Si je le fais, c'est pour votre bien. Je veux votre réussite."Le second, BarthélemyGiamarchi, est plus confidentiel, connu exclusivement des amis d’enfance du technicien., débute Ferri, qui fut un temps entraîneur de l’équipe B du SCB.Éducateur passionné et formateur profondément humain, tel était « Bébé » Giamarchi pour des générations de joueurs bastiais. Un homme dont les enseignements semblent toujours poursuivre Antonetti au regard des dires de ses anciens joueurs., commente Yann Lachuer, ancien milieu de terrain du SC Bastia.Enfant du cru, François Modesto se souvient de la venue d’un Frédéric Antonetti, jeune trentenaire et formateur au Sporting, chez lui, face à sa mère et sa grand-mère, afin de le faire signer au centre.(au Sporting, NDLR)Au point de le faire débuter, en février 1998, à l’âge de 19 ans, face au Monaco d'Henry, Trezeguet, Benarbia et Barthez., se souvient-il."François, des Monaco-Bastia, tu as l’habitude d’en jouer en CFA 2, non ? Bah ce soir, tu fais comme en CFA 2 ! J’ai confiance en toi."Une histoire qui se répétera maintes fois par la suite, de Saint-Étienne à Rennes en passant par Nice : Yann M’Vila, Hugo Lloris, Ederson, Yacine Brahimi ou encore Jun'ichi Inamoto seront tous lancés dans le grand bain par le coach chauve.Loin de son Île de Beauté, Frédéric Antonetti s’envole pour le Japon, à l’été 1998. Accompagné de Christian Villanova, le Corse prend les rênes du Gamba Osaka, le temps d’une saison., se souvient Tsuneyasu Miyamoto, ancien international japonais aux 71 sélections et coéquipier d’Inamoto.Le défenseur central n’a que 21 ans quand il croise la route du Corse. Forcément, à cet âge, ça marque., détaille aujourd'hui le membre du comité exécutif de la fédération japonaise.Au-delà des terrains, dans le cloître du vestiaire, père Frédéric prêche ses enseignements de bonne morale aux jeunes joueurs locaux :, raconte Miyamoto, devenu par la suite capitaine emblématique du Gamba Osaka."Ta voiture est très belle, tu es fier de toi de la posséder à ton âge ?"Nicolas Dyon fut l’un des spectateurs privilégiés de l’évolution de Frédéric Antonetti., valide l’ancien préparateur physique des staffs du Corse, de 2001 à 2013."Quand on arrive dans un effectif, on a la responsabilité de le faire progresser."Les deux hommes se sont connus par hasard à Saint-Étienne, alors que Dyon revenait d’une expérience au Qatar. Après trois saisons dans le Forez, le préparateur refuse un contrat du club pour suivre Antonetti, sans savoir de quoi sera fait leur futur. Avant de signer pour l’OGC Nice, les deux hommes apprennent à se connaître sur les routes du pays., se remémore-t-il.Une vie de football rythmée par des centaines de DVD de matchs enregistrés et ponctuée d’entraînements développés selon les besoins spécifiques des joueurs, de travaux en groupe de plusieurs heures selon les postes des uns et des autres ainsi que de séances vidéo individuelles jugées centrales pour le développement sportif et humain des siens., explicite ce compagnon de route.Au point de laisser une trace toujours perceptible dans la vie de certains de ses anciens clubs, joueurs ou collègues de travail., explicite en ce sens Nabil, avant de revenir sur l’aspect paternel de l’entraîneur.Des dires rappelant certaines positions de l’entraîneur vis-à-vis du transfert de Pape Matar Sarr vers Tottenham ; départ qu’Antonetti jugeait en avril dernier comme prématuré., commente à ce sujet Nicolas Dyon., informe en ce sens Hérita Ilunga.(au début des années 2000, NDLR)."Je ne suis plus le même."Dans le privé, ces aspects de déconnexion à l’époque étaient déjà abordés par Frédéric Antonetti au fil de discussions avec son ami niçois Roger Ricort, dont la verve rappelle le franc-parler du Corse :"Mais, putain, Fred, qu’est-ce que tu en as à foutre, ce ne sont pas tes enfants !"Si l’analogie paraît caricaturale, elle marque surtout la réduction des strates dans lesquelles un entraîneur peut se loger afin de forger, polir et donner de la matière à de jeunes joueurs. Laurent Huard, ancien homme fort du centre de formation rennais lors du passage d’Antonetti, rappelle qu’aujourd’hui,Le souffle coupé, l’estime irritée, Frédéric Antonetti s’est installé en conférence de presse d’avant-match, ce vendredi 17 avril, avec l’envie d’en découdre . La faute à une récente publication duévoquant, par l’intermédiaire d’un, des tensions internes au sein du club ainsi qu'une distance naissante entre le coach et son groupe. La discorde semée, l’entraîneur corse s’est ensuite livré - sur un club, ses regrets et ses espoirs. Sur lui, aussi, sur cette[le]et ce métier tantôt refuge, tantôt asphyxiant. Un exercice de communication peu maîtrisé d’un homme à la vie consacrée au football. Non pas pour la gloire ou les trophées, mais avant tout par respect d’une passion devenue dévorante., souligne Roger Ricort lorsque l’on évoque avec lui le rapport de l’entraîneur à « son » football., confesse José à ce sujet.Un métier qui, aussi, l’a amené à mûrir au fil de ses expériences sur le continent., lance José,[à Bastia]Une évolution perceptible au regard de cette récente sortie médiatique d’avant-match décisif pour le maintien, dimanche dernier face à Clermont (1-1). Malgré les tentatives de réponses apportées, le peuple grenat désespère :, lâche Graouz, capo de la Horda Frénétik 97, l’un des deux groupes ultras locaux.Habitués du yo-yo Ligue 1-Ligue 2, les supporters tentent de se faire entendre par l’intermédiaire d’actions symboliques. Contre Clermont, les travées Ouest du stade Saint-Symphorien, qui hébergent l’autre groupe ultra, la Gruppa, affichaient des banderoles aux messages limpides :. Deux semaines auparavant, la Horda déployait un lot de missives, visant les joueurs, la direction et l’entraîneur :Graouz commente l’action de son groupe :Allusion est alors faite à quelques interrogations de supporters à l’encontre de Pierrick Antonetti, fils de, avocat et mandataire sportif de joueurs présents au club - d’après le site spécialisé TransferMarkt., cadre toutefois l’amoureux du FC Metz.Dimanche dernier, l’ambiance, justement, était particulièrement fade le long de la Moselle. La Horda n’était pas présente en tribune, la faute aux fêtes de Pâques, mais surtout au manque d'engouement général et à une réelle fracture entre la direction grenat et ses supporters. Un tableau qui tranche avec les mots du Corse, qui définit le club commeL’histoire commune entre Frédéric Antonetti et le FC Metz est connue. Arrivé en Moselle en 2018, l'ancien coach lillois y traverse une période douloureuse, de décembre 2018 à juillet 2020, lorsqu'il accompagne son épouse dans la maladie, jusqu’à son décès., raconte pudiquement Jean-Marie Ferri. [Sa disparition]Après 22 mois d’intérim assuré par Vincent Hognon, Frédéric Antonetti revient finalement sur le banc en octobre 2020. Du football, encore, mais sous d’autres conditions., informe José, lui aussi tout en retenue.(président du FC Metz, NDLR)José et Jean-Marie, eux, sont présents pour Frédéric à chacune de ses venues sur l’île. L’entraîneur y vient boire le café et déjeuner avec ces deux amis. Entre mer et montagne, d’un bar bastiais aux silences venzolascais, les vœux d’amour et les liens d’amitié continuent à perdurer. Et l'ambiance est un peu plus paisible qu'au Greenfield Club de Vichy.