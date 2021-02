Francisco Conceição, Chico do Porto

Formé au Sporting Portugal, Francisco "Chico" Conceição va retrouver le club qu'il a quitté à l'été 2018 pour rejoindre son père Sérgio au FC Porto. Un paternel qui a profité du confinement pour polir son fiston désormais prêt pour le haut niveau.

Monsieur Penalty

⭐️ | 18-year-old Francisco Conceição was given his FC Porto debut last night, by his father and manager Sérgio Conceição.If those 20 minutes are anything to go by, the boy has a very bright future.@FConceiçao7 | @FCPorto pic.twitter.com/OpFc415VGV — Próxima Jornada (@ProximaJornada1) February 14, 2021

Sergent Conceição

Par Steven Oliveira

C’est d’un pas fébrile et les yeux écarquillés que Francisco Conceição se rapproche de Cristiano Ronaldo au coup de sifflet final de Porto-Juventus en huitièmes de finale aller de Ligue des champions (2-1) . Car si le jeune ailier portugais est surnommé- en raison de son gabarit et de son pied gauche soyeux, ainsi qu'en référence au lieu du centre de formations des-, c’est bien CR7 son idole. Et ce, même s’il n’a pas pu voir les débuts de Cristiano Ronaldo en C1 avec le Sporting Portugal en août 2002, puisqu'il est né quatre mois plus tard. Le quintuple Ballon d’or avait alors 17 ans. Soit quelques mois de moins que Francisco Conceição qui est devenu face à la Juventus le deuxième joueur le plus jeune à disputer un match de C1 avec le FC Porto derrière Ruben Neves. Mais aussi le deuxième joueur après Jordi Cruyff à avoir été lancé dans la compétition reine par son paternel. Car oui, Francisco est bien le fiston de Sérgio Conceição. Et l’histoire devrait être plus belle que celle de Grégoire Puel à l’OGC Nice.Sérgio Conceição n’est pas connu pour faire des cadeaux à ses poulains. Et s’il a lancé sa progéniture dans le grand bain de la C1, ce n’est pas parce qu’il lui avait offert unà Noël. Non, c’est parce que Chico est un superbe joueur de ballon. Et le jeune ailier au pied gauche de velours l’a prouvé cinq jours avant le match face à la Juventus lors de ses débuts en pro face au rival de Boavista. Entré en jeu à un quart d'heure du terme, alors que son équipe était menée 2-1, Francisco Conceição aurait dû devenir le héros de la soirée. Sauf que Sergio Oliveira en a décidé autrement en catapultant sur le poteau le penalty obtenu par la nouvelle coqueluche des. Avant que la VAR ne vienne aussi mettre son grain de sel pour annuler le but de la victoire de Porto et, par la même occasion, la passe décisive de Sérgio Junior. Aussi cruelle soit-elle, la VAR ne peut pas faire oublier pour autant la scène après le but finalement refusé qui a vu Francisco se jeter dans les bras de son paternel les yeux rougis par l’émotion. Une séquence émotion qui a fait la une de tous les médias portugais qui s’extasient devant cette histoire hollywoodienne.S’il n’a pas décidé de mettre le nom de sa mère derrière son maillot - comme a pu le faire Enzo Zidane -, Francisco Conceição compte bien réussir à se faire un prénom à Porto. Et vu ses premières sorties, la mission est sur le point d’être accomplie. Il faut dire que Chico ne fait pas les choses à moitié. Quasi décisif face à Boavista, il l’a totalement été contre Maritimo (2-1) où il a de nouveau provoqué un penalty - transformé cette fois-ci - avant d’être élu homme du match, alors qu’il n’a disputé que 35 minutes de la rencontre. Solide. Et finalement dans la lignée de ses performances lors des six premiers mois de la saison avec la réserve de Porto en deuxième division portugaise où il était la seule éclaircie.Pourtant, il y a un an, Francisco Conceição n’était pas programmé pour être dès février 2021 le joker de l’équipe fanion. Ni même pour signer son contrat professionnel à l’été 2020 et intégrer l’équipe réserve dans la foulée. Non, Chico tentait surtout de se faire une place dans l’équipe U19 où il était encore perçu comme diamant à polir. Et « grâce » au confinement, le diamant s’est poli plus vite que prévu. Il faut dire que le jeune homme est resté enfermé avec ses trois frères - dont Rodrigo qui évolue avec la réserve de Porto -, mais surtout son père. Et à défaut de pouvoir diriger ses hommes, Sérgio Conceição s’est occupé de ses fistons qui se sont crus à l’armée. Au programme : travail musculaire, technique dans le jardin familial et surtout nutritionnel. Résultat, Francisco perd 7 kilos dans un premier temps, avant de se forger un nouveau corps plus adapté au niveau professionnel. Mission réussie.Paré pour le haut niveau, Francisco Conceição est désormais déjà attendu comme le Messie par les supporters de Porto qui espèrent bien compter sur lui pour le choc face au leader du Sporting Portugal qui pourrait permettre auxde revenir... à 7 points en cas de victoire. Cela tombe bien, personne à Porto ne connaît mieux cette équipe du Sporting que le fiston Conceição. Car si le paternel ne l’avait pas rapatrié dans le Nord lors de son arrivée sur le banc du FCP, Francisco se serait probablement présenté sur la pelouse de l'Estádio do Dragão dans le camp d’en face. Aux côtés de Nuno Mendes, Tiago Tomas, Eduardo Quaresma ou encore Joelson qu’il a tous côtoyés durant ses années de formation chez les. Sauf que l’histoire aurait été moins belle.