Francfort renverse le Sporting et s'ouvre les portes des huitièmes

Adán - St Juste (Cabral, 78e), Coates, Inácio - Porro, Ugarte (Essugo, 63e), Gonçalves, Santos (Reis, 32e) - Gomes, Paulinho, Edwards (Trincão, 63e). Entraîneur : Rúben Amorim.



Trapp - Jakić (Smolčić, 81e), Tuta, Ndicka - Dina Ebimbe (Knauff, 69e), Kamada, Sow, Pellegrini - Lindström (Rode, 46e), Kolo Muani (Borré, 81e), Götze (Alidou, 90e). Entraîneur : Oliver Glaner.

La Ligue des champions continue de faire connaissance avec Randal Kolo Muani.Surpris et mené sur la pelouse du Sporting, Francfort est parvenu à renverser la tendance, grâce notamment à un superbe but de l'ancien nantais (1-2). L'Eintracht jouera les huitièmes de finale.Le début de soirée est des plus timides pour les deux formations, qui s'observent tout doucement. Sur corner, les visiteurs s'offrent un premier frisson (11), mais le stade José Alvalade doit patienter pour s'enflammer face à un scénario globalement fermé. Et puis, sur une action menée côté droit, le centre d'Ugarte parvient jusqu'à Arthur Gomes, qui ouvre le score du plat du pied. De la tête, Tuta dégaine le premier tir allemand dans la foulée (44), mais c'est trop peu.Après la pause, les hommes de Glasner augmentent leur maîtrise sur le jeu, mais peinent à réellement se montrer dangereux. Jusqu'à ce penalty presque tombé du ciel pour une main de Coates après un duel aérien avec Kamada, qui se fait justice lui-même. Une égalisation qui réveille Francfort, de plus en plus entreprenant. Et récompensé sur un exploit personnel de Kolo Muani, auteur d'un magnifique enchaînement dans la surface pour offrir la victoire aux siens. Les Lisboètes ont beau tenter de se rebeller, ils quittent déjà la compétition.Après la Ligue Europa, l'Eintracht peut encore rêver de briller à l'étage du dessus.