Foot et Covid-19 : le prix du vide

Mis à l’arrêt complet à cause de la crise du Covid-19, le football européen ronge son frein, et panique légèrement à l'idée que les championnats en cours ne puissent plus aller à leur terme. Une éventualité qui pourrait faire perdre plusieurs centaines de millions d'euros aux formations du Big Five. De quoi permettre de dégager quelques scénarios et mesures potentiels, qui pourraient conditionner l'avenir économique du foot continental.



Covid moi les poches

Et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne ?

Jouer n'est pas gagner

L'État d'urgence

Par Adrien Candau

Propos de Jérémie Bastien et Pierre Maes recueillis par AC

Bernard Caïazzo est un homme inquiet. La Ligue 1, suspendue depuis le 13 mars en raison de la crise sanitaire du coronavirus, devrait reprendre «» , selon le président du syndicat Première Ligue. Pendant ce temps-là, le football professionnel français sombre dans un gouffre financier d'une profondeur encore insondable. Caïazzo, lui, envisage déjà des pertes de «» avant de conclure que «» . Même musique en Allemagne, où le président de la Ligue, Christian Seifert, craint que «» Seul remède à prescrire selon lui : finir, même à huis clos, la saison en cours, dans les temps impartis. Un scénario encore hypothétique, alors que la catastrophe sanitaire actuelle pourrait induire un confinement prolongé.Pour se préparer au pire, c'est le cabinet d'audit KPMG qui a décidé de jouer les oracles de mauvais augure, en tentant de modéliser les conséquences de ce qui constituerait le scénario le plus désastreux pour les grandes ligues de football européennes : l’arrêt définitif des championnats en cours. À en croire les estimations les plus pessimistes du cabinet, la Premier League pourrait perdre jusqu'à 1,2 milliard d'euros, la Liga 950 millions, la Bundesliga 750, la Serie A 650 et enfin, la Ligue 1, 400 millions.En valeur relative, la Premier League ne serait néanmoins pas la plus affectée. Si l'on effectue une comparaison avec l'ensemble des recettes du championnat anglais en 2017-2018, ce dernier accuserait une perte d'environ 22% de ses revenus totaux. Cette perte serait en revanche de 32% en Espagne, ou 31% en Italie par exemple, si l'on se livre à une comparaison avec les chiffres d'affaires de la Liga et de la Serie A, toujours lors de l'exercice 2017-2018. L'Allemagne et la Ligue 1 s'en sortiraient en revanche mieux, avec des chutes de revenus, si l'on se fie aux chiffres publiés par KPMG, à 23% chacun environ. Comment expliquer de telles disparités ? D'abord, parce que les droits TV, qui constituent la principale source de revenus des clubs du Big 5, n'ont pas une contribution financière équivalente dans tous les grands championnats européens. «, confirme l'économiste du sport et maître de conférences à l’université de Reims Jérémie Bastien.» Autant de championnats où les revenus issus des ayants-droits télévisuels représentaient respectivement 52%, 58% et 59% des recettes perçues par les clubs des ligues en question, en 2017-2018.L'Angleterre, néanmoins, verra en valeur relative ses recettes totales diminuer dans de moindres mesures, du fait de son calendrier favorable : 29 rencontres ont déjà été disputées en Premier League, contre 26 ou 25 (en fonction des clubs) en Serie A et 27 en Espagne. La Ligue 1, elle, s'en sortirait aussi un peu mieux que ses homologues espagnols et italiens, notamment du fait de sa dépendance moins affirmée aux droits TV. « Seulement » 47% des revenus des clubs de l'élite provenaient en effet de la diffusion télévisuelle en 2017-2018. Par ailleurs, 28 journées de Ligue 1 ont déjà été jouées, un planning plus avantageux au regard des circonstances actuelles que les calendriers plus tardifs de la Liga et de la Serie A.La Bundesliga pourrait, elle, tirer avantage de son astucieuse stratégie de diversification des revenus, pour limiter les dégâts : seuls 39% des recettes des clubs allemands étaient en effet issus des droits TV en 2017-2018. A contrario, environ 44% des revenus de la Bundesliga provenaient de sponsoring d'entreprises, ventes de maillots et produits dérivés en tous genres, un chiffre qui tombe à 27% pour l'Angleterre et autour de 30% pour l'Espagne et l'Italie. Si on met en parallèle les estimations de KMPG avec les recettes observées lors de la saison 2017-2018, la Bundesliga devrait par ailleurs voir ses revenus commerciaux diminuer d'environ 18% et ferait ainsi mieux que la Premier League, la Liga, la Serie A et la Ligue 1, dont la baisse, en fonction des ligues, graviterait entre 20% et 22%., analyse Jérémie Bastien.Les projections de KPMG envisagent néanmoins le scénario du pire, alors que voir la saison se terminer en juin-juillet relève peut-être encore du domaine du possible. Les ligues devraient alors toucher l'intégralité des droits TV prévus pour les rencontres domestiques : «» , estime l'ancien directeur des programmes de Canal+ Belgique Pierre Maes, notamment auteur duLes droits TV relatifs à la Ligue des champions et la Ligue Europa sont potentiellement plus problématiques, alors que l'UEFA envisagerait entres autres choses de raccourcir le format actuel de la C1, dont les confrontations ne se disputeraient plus en match aller-retour, mais en une seule manche. Une modification majeure du format qui pourrait avoir un coût : «, reprend Pierre Maes.» Même si les championnats vont à leur terme, d'autres conséquences économiques sont par ailleurs à prévoir : «, estime Jérémie Bastien.Il semblerait néanmoins encore catastrophiste de pronostiquer la faillite de la majorité des clubs européens. Un club de football reste, de facto, une entreprise un peu à part. «, explique Jérémie Bastien.» Parmi tant d'illustrations de cette exception sportive, on peut notamment citer le décretinstauré en août 2003 par le gouvernement italien. Ce dernier avait permis aux clubs de Serie A d’allonger les durées d’amortissement de leurs indemnités de transfert, ce qui avait diminué leurs charges annuelles.Enfin, un allègement, voire une suspension temporaire des mesures de régulation budgétaire instaurées aussi bien par les ligues que l'UEFA est à envisager : «, poursuit Jérémie Bastien.» Une plus grande souplesse nécessaire, pour tenter d'endiguer les effets d'une crise qui fera, quoi qu'il arrive, beaucoup de casse au sein du football continental.