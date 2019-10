Florian Valot présente les play-offs de MLS

Depuis cinq ans, Florian Valot vit au rythme du soccer, de l'autre côté de l'Atlantique. Le natif de Pau, passé par les réserves de Paris et Monaco, s'est fait un nom aux New York Red Bulls qui l'ont repéré après son université du New Jersey en 2016. Bien que blessé depuis le mois de mars, le milieu de terrain reste attentif aux débuts de Pogba, aux frasques de Zlatan et aux Frenchies des USA. Alors que les play-offs débutent ce samedi, décryptage des affiches par un spécialiste.

3

Présentation des affiches

Atlanta (2) - New England (7)

Seattle (2) - Dallas (7)

Toronto (4) - DC United (5)

Salt Lake (3) - Portland (6)

Philadelphie (3) - NY Red Bulls (6)

Minnesota (4) - LA Galaxy (5)

Propos recueillis par Ken Fernandez

Je me suis refait les croisés en mars et lorsque tu as une blessure assez longue, les clubs te mettent sur uneet une fois dessus, tu ne peux plus jouer. Donc même si je reprends bien et que je pense que j'aurais certainement pu jouer, ça fait deux trois mois que je sais que ma saison est terminée et je n'ai pas le choix.Les contrats sont rarement garantis ici. C'est pourquoi tu signes avec des options, qui sont des options club, donc c'est lui qui décide s'il veut te garder ou pas. Mon contrat arrive à échéance en fin d'année. J'aurai mon rendez-vous à ce moment-là et ils me diront. Une chose est certaine, je suis bien en MLS et surtout à New York... Cette ville est tellement bien, même en dehors du football, que si je pouvais choisir, je resterais ici, c'est sûr.Le niveau a considérablement augmenté. Les équipes ont toutes progressé et il y a moins de disparité entre les franchises de chaque Conférence. Depuis mon arrivée ici, il y a moins de joueurs « prototype américain » , très athlétiques, mais pas du tout techniques. Lors de la draft, les clubs recherchent des petits gabarits techniques et, même si la Ligue a toujours besoin de stars pour faire parler d'elle, les joueurs d'Europe ou d'Amérique latine viennent de plus en plus jeunes. La MLS est chaque saison plus intéressante à disputer, et quand on y est, on constate que contrairement à ce que certains pensent, ce n'est pas si facile d'y jouer.C'est une autre compétition, sur un match sec. Les compteurs sont remis à zéro. L'an dernier, nous étions la meilleure équipe de saison régulière, mais cela ne nous a pas empêché de perdre en finale de Conférence, contre Atlanta. En play-offs, il y a moins de calcul, les matchs sont plus ouverts, il y a beaucoup d'attaque-défense et c'est souvent plus spectaculaire, car chaque match est une finale.New York a un bon groupe, en confiance, mais pour moi, les deux équipes les plus performantes sont L.A. et Atlanta. Le Los Angeles de Bob Bradley et Carlos Velaa réalisé une saison historique et battu notre record de points. C'est une équipe très offensive, agréable à voir jouer. En cas de victoire des Galaxy, ils se retrouveraient pour un derby très chaud, d'autant que LAFC n'a jamais réussi à battre son rival de son histoire. Mais j'espère quand même que les New York Red Bull iront au bout...New England a fait une super fin de saison avec son nouveau coach, Bruce Arena et a des joueurs de qualité tels que Carles Gil, élu recrue de l'année, ou Teal Bundury... Mais Atlanta reste Atlanta. Et même s'ils ont perdu Miguel Almiron (Newcastle), Josef Martinez continue d'enfiler les buts (27). Après un début de saison difficile, Frank de Boer a réussi à faire prendre la mayonnaise et l'équipe a énormément de potentiel. Je les vois aller jusqu'en finale.: Florentin Pogba vs Wilfried ZahiboLes deux ont connu un début de saison difficile et jouent plus depuis quelques semaines. Pogba bénéficie du turnover et des blessures pour jouer, et contre nous, il a été bon, mais Atlanta a une super équipe et leur charnière composée de Gonzalez et Robinson est déjà très performante... Zahibo, lui, est vraiment un super milieu de terrain, très technique, qui est devenu un des hommes de base d'Arena.Seattle devrait manger Dallas facilement. Les Texans ont été capables de bien finir pour accrocher les play-offs, mais ils ont un effectif très jeune, alors que Seattle à la maison, c'est très costaud. C'est la treizième année consécutive qu'ils y sont, ont gagné en 2016, étaient en finale en 2017... Ils devraient bien négocier le match, emmenés par Jordan Morris et leur star, Nicolás Lodeiro. Je les vois bien aller en finale contre LA.: Jordy Delem est un 6 simple et efficace, avec du volume du jeu, qui a réussi à s'imposer dans ce groupe cette saison.C'est une affiche indécise, mais je vois Toronto passer. Jouer à domicile est un énorme avantage en MLS, on l'a vu ces dernières années. Alejandro Pozuelofait vraiment la différence pour Toronto qui pourra toujours compter sur l'expérience de Jozy Altidore. D'autant que DC a du mal à être créatif. L'annonce du départ de Wayne Rooney à la fin de la saison et la baisse de temps de jeu de Luciano Acosta avec qui il se trouve très bien ont fait mal.: Chris Mavinga, Nicolas Benezet, Quentin Westberg, Laurent Ciman vs Frédéric Brillant.Même s'il ne joue pas tout le temps, l'intégration de Benezet a l'air de bien se passer. Son temps de jeu prouve que ce n'est plus si facile d'arriver en MLS. Tous les autres joueurs sont des habitués de la Ligue, bien installés dans leur club.Même si Salt Lake a changé de coach en août et fait une très belle saison dans le sillage de son attaquant, Albert Rusnak, je mettrai une pièce sur Portland, pas très bon à domicile, mais redoutable en play-offs. Ils étaient finalistes l'an dernier en ayant terminé 5, champions en 2015, ont l'habitude de ces rendez-vous. Même si ce devrait être une affiche serrée, Portland peut compter sur Sebastian Blanco, Diego Valeri ou Diego Chara.: Larrys Mabiala et Claude Dielna, deux défenseurs costauds.Phila a prouvé cette saison que c'était une équipe régulière et difficile à battre chez elle où on a perdu 3-2 en ayant mené 2-0. On a bien maîtrisé au retour (2-0), donc je pense que ça va être serré. Tout peut arriver... On va devoir s'appuyer sur notre philosophie qui est de presser haut le porteur du ballon. Cette année, on a eu du mal à créer une dynamique, une identité depuis qu'on a perdu Jess March, désormais entraîneur du RB Salzbourg. C'est son assistant, Chris Armas qui a pris la relève et pour sa première saison complète, il a souhaité mettre en place ses idées de jeu basées sur la possession, moins sur la transition. Cela explique notre irrégularité.: Aurélien Collin vs Vincent BezecourtCollin était chez nous l'an dernier, et on s'entendait très bien. Même s'il ne joue pas beaucoup, ça reste un bon joueur, respecté. Pour Vincent, il est dans l'équipe 2 depuis un mois ou appelé pour des matchs très compliqués et pas mis dans les meilleures conditions. Mais j'espère qu'il jouera, car il nous apporte de la qualité en 10 qu'on n'a pas vraiment.Zlatan a fait du Zlatan. Il parle beaucoup, mais derrière agit beaucoup aussi. C'est vraiment super d'avoir un joueur aussi exceptionnel dans cette ligue, car il y met un peu de piment... À son image ou celle de Cristian Pavon, offensivement, les Galaxy sont impressionnants, mais défensivement, les quatre de derrière, c'est la catastrophe. Ils prennent vraiment des buts gags, et à ce niveau, ça ne pardonne pas. Donc je mettrais Minnesota favori, car c'est une équipe plus complète : d'Ike Opara, un des meilleurs défenseurs de MLS, à Darwin Quintero, ça peut faire très mal.: Alessandrini (blessé) vs Wilfried Moimbé