Le transfert de Viktor Gyökeres à Arsenal provoque une fusillade en Suède

Les joies du mercato. Ou pas.

Un transfert à plus de 70 millions d’euros, cela provoque toujours des jalousies. Et pas qu’un peu. Comme rapporté par le journal suédois ETC, des coups de feu ont été tirés à proximité du domicile d’un proche des agents de l’attaquant des Gunners Viktor Gyökeres, près de Stockholm.

On parle même d’une fusillade qui aurait un lien avec le transfert du buteur. Le média suédois rapporte que les premiers éléments de l’enquête font penser qu’« un parent s’est vanté d’avoir reçu une part des 75 millions d’euros d’indemnité de signature, ce qui pourrait déclencher les allégations selon lesquelles il aurait été victime de pressions financières ».

Les suspects sont encore recherchés

Selon la police suédoise, les commissions perçues par certains agents attirent de plus en plus les criminels, désireux de mettre la main sur le pactole de plusieurs millions. Un agent de l’ancien du Sporting aurait donc été entraîné dans une histoire de « chantage » qui a ensuite abouti sur « des menaces ». Ce jeudi encore, les suspects sont recherchés par la police suédoise.

