S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Le transfert de Viktor Gyökeres à Arsenal provoque une fusillade en Suède

RFP
Le transfert de Viktor Gyökeres à Arsenal provoque une fusillade en Suède

Les joies du mercato. Ou pas.

Un transfert à plus de 70 millions d’euros, cela provoque toujours des jalousies. Et pas qu’un peu. Comme rapporté par le journal suédois ETC, des coups de feu ont été tirés à proximité du domicile d’un proche des agents de l’attaquant des Gunners Viktor Gyökeres, près de Stockholm.

On parle même d’une fusillade qui aurait un lien avec le transfert du buteur. Le média suédois rapporte que les premiers éléments de l’enquête font penser qu’« un parent s’est vanté d’avoir reçu une part des 75 millions d’euros d’indemnité de signature, ce qui pourrait déclencher les allégations selon lesquelles il aurait été victime de pressions financières ».

Les suspects sont encore recherchés

Selon la police suédoise, les commissions perçues par certains agents attirent de plus en plus les criminels, désireux de mettre la main sur le pactole de plusieurs millions. Un agent de l’ancien du Sporting aurait donc été entraîné dans une histoire de « chantage » qui a ensuite abouti sur « des menaces ». Ce jeudi encore, les suspects sont recherchés par la police suédoise.

Jack Wilshere ne fera pas son retour à Arsenal

RFP

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
Articles en tendances
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Superchampion mon frère !
  • Supercoupe d'Europe
  • PSG-Tottenham (2-2, 4-3 TAB)
Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine