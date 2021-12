Ferran Torres s’engage officiellement avec le Barça

Ferran Torres is ours until 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣! — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 28, 2021

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le bal du mercato est ouvert.C'était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, c'est devenu officiel ce mardi : Ferran Torres est un joueur du FC Barcelone. Le club catalan l'a officialisé sur son site , en précisant que l'Espagnol s'est engagé jusqu'en juin 2027 et que sa clause libératoire s'élève désormais à un milliard d'euros, histoire d'effrayer les futurs potentiels intéressés. Le montant de l'opération n'a en revanche pas été précisé même si une somme de 55 millions d'euros était évoquée ces dernières semaines.Blessé à son retour de la trêve internationale avec l'Espagne lors dude la Ligue des Nations, le Valencien d'origine n'a plus évolué une seule minute en compétition depuis mi-octobre et n'a joué que sept matchs avec lescette saison. Il sera présenté officiellement le 3 janvier prochain au Camp Nou.Ousmane Dembélé n'a plus intérêt à arriver en retard.