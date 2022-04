Fenerbahçe ligote Galatasaray dans le derby

Fenerbahçe (4-2-3-1) : Bayındır - Osayi-Samuel, Aziz, M-j. Kim, Kadıoğlu (At. Szalai, 90e+1) - M. Crespo (M. Berisha, 90e+1), Zajc - Yandaş (Güler, 84e), Kahveci (Pelkas, 80e), D. Rossi - Dursun (L. Gustavo, 90e+1). Entraîneur : İsmail Kartal.



Galatasaray (4-2-3-1) : Muslera - Elabdellaoui, Nelsson, Marcão, Van Aanholt - Antalyalı, Kutlu - Babel (Moruțan, 84e), Cicâldău (Dervişoğlu, 74e), Aktürkoğlu - B. Gomis (Turan, 84e). Entraîneur : Domènec Torrent.

Les Canarigolent.Sans trembler dans son incandescent Şükrü Saracoğlu, Fenerbahçe a bâché Galatasaray (2-0) dans le grand derby intercontinental d'Istanbul.Une rencontre comme toujours très hachée, rythmée par les coups de coude, les arrêts de jeu, les biscottes et les tacles d'arracheurs de dents. Après 20 minutes mornes, Miha Zajc allume l'étincelle sur un centre en retrait d'Osayi-Samuel, lancé côté droit à la limite du hors jeu (). Malgré les protestations des joueurs du, Serdar Dursun ne fait pas action de jeu.L'entracte est bienvenu, mais les Lions de Galatasaray ne sortent pas pour autant de leur torpeur. Bafétimbi Gomis pense être en position idéale mais un hors jeu est signalé (58), et sa frappe puissante échoue de toute manière dans le petit filet. C'est déjà trop tard pour les hommes de Domènec Torrent, puisque sur un centre d'Irfan Kahveci prolongé par le caillou de Yandaş, Dursun double la mise de près (). Muslera préserve ensuite l'honneur de GS, en sortant une énorme parade du pied devant ce diable de Mert Yandaş (77). Trois tirs cadrés, deux buts, de la clinique de pointe.Alors que Galatasaray stagne en quatorzième et n'attend plus rien de la fin de saison, Fenerbahçe double Konyaspor et ne se contente plus de simplement rêver de Ligue des champions.