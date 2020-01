FC Gazon contre AS Synthétique : le match du siècle !

Depuis quelques années, les pelouses synthétiques viennent contester le gazon. En France, le championnat des pelouses BKT récompense chaque année depuis 2013 les plus beaux billards naturels de Ligue 1 Conforama et Domino's Ligue 2. Mais est-ce vraiment mieux de jouer sur naturel que synthétique ? Nous avons décidé de répondre de façon ferme, définitive et incontestable à cette question.



Protection de l’intégrité physique des joueurs

Plaisir de jeu

Confort de jeu

Résistance aux éléments

Prestige

Vainqueur : FC Gazon.

Par Arthur Jeanne

Comme chaque activité sportive, le football comporte son lot de risques de blessures. Professionnels ou amateurs, elles sont bien souvent la hantise des joueurs, que cela soit sur une pelouse naturelle ou artificielle. Le hic, c’est que selon certaines études, le synthétique pourrait augmenter le risque de plusieurs blessures. L’UNFP est d’ailleurs de cet avis. Selon le syndicat des joueurs de football professionnel : «» Un avis suivi par la LFP qui a décidé d’interdire le synthétique pour les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 depuis la saison 2017-2018. Et hop, premier point pour le gazon naturel.Sur gazon ou sur pelouse synthétique, le football est une affaire de plaisir. Le plaisir d’une frappe qui vient chatouiller la lucarne, d’un petit pont réussi, d’une passe lumineuse, d’un duel remporté, des clameurs du stade. Un plaisir invariable que l’on joue sur l’une ou l’autre des surfaces. Certes. Mais, l’odeur de gazon fraîchement tondu, le plaisir de s’allonger sur l’herbe, mort de fatigue après un match, la joie de célébrer un but en glissant sur une pelouse humide ? Impossible à reproduire sur une pelouse artificielle. Il n’y a donc pas photo, c’est une nouvelle victoire du gazon.Votre adversaire a un mètre d’avance sur vous et il file au but, vous n’avez pas grand-chose à faire pour le rattraper à part tenter de réaliser un tacle désespéré. Vous vous lancez et miracle, vous parvenez à récupérer le ballon. Vous vous apprêtez à vous relever dignement, pas peu fier de votre geste. Sauf que sur un terrain synthétique, votre cuisse brûle et ressemble à une escalope milanaise. Vous ressentez les mêmes picotements pénibles qu’après une chute en roller sur du bitume. La prochaine fois, vous laisserez peut-être votre gardien se débrouiller seul. Alors que sur une pelouse naturelle, l’herbe a délicatement caressé votre cuisse. Une sensation délicieuse. Vous attendez avec impatience la possibilité de tacler à nouveau. Le gazon s’envole...Une pelouse touchée par un hiver rigoureux ou des giboulées de mars particulièrement véhémentes aura tendance à ressembler davantage à un champ de patates qu’à un billard. Le synthétique, lui, ne bougera quasiment pas. C’est d’ailleurs pour cette raison que dans des pays comme l’Islande, où les conditions météo sont rugueuses toute l’année, les terrains sont quasiment exclusivement synthétiques, qui n’ont pas besoin d’ensoleillement. Ceci étant, avec des jardiniers aux petits soins pour leurs pelouses, le gazon peut limiter les dégâts. En plus d’être évidemment plus agréable quand il ne pleut pas, soit une grande partie de la saison. Allez, match nul.Vous imaginez une finale de Ligue des champions ou de Coupe du monde sur synthétique ? Bah non, hein ! Tout simplement et fort heureusement parce que le football n’est pas encore devenu du hockey sur gazon. Ni du football américain. La pelouse naturelle, c’est toute une atmosphère, c’est l’histoire du football. Bien sûr, le synthétique n’a pas que des défauts et les terrains renforcés (un véritable gazon naturel, simplement renforcé par des fibres synthétiques pour plus de stabilité) peuvent être des solutions intéressantes à l’avenir pour certaines équipes à certains endroits de l’Hexagone. Mais rien de remplacera jamais le gazon.