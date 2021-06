Face à l'Équateur, le Brésil continue son sans faute

Brésil (4-3-3) : Alisson - Danilo, É. Militão, Marquinhos, A. Sandro - Paquetá, Casemiro (c), Fred (G. Jesus, 62e) - Richarlison (Fabinho, 90e+1), Gabriel (Firmino, 76e), Neymar. Sélectionneur : Tite.



Équateur (4-4-2) : A. Domínguez - Preciado, Arboleda, Arreaga, Estupiñán - Franco, J. Méndez (M. Estrada, 76e), Gruezo, Preciado (F. Martínez, 70e) - Mena (J. Cazares, 84e), E. Valencia (J. Caicedo, 76e). Sélectionneur : Gustavo Alfaro.



JB

Pour le moment, le tumulte extra-sportif ne pèse pas sur le terrain.Victorieux de l'Équateur (1-0) malgré une toute petite prestation à domicile et plus précisément à Porto Alegre, le Brésil (quinze points) est plus que jamais leader des qualifications au Mondial 2022 en Amérique du Sud, avec une cinquième victoire en autant de rencontres disputées. Le deuxième, l'Argentine (onze unités), pointe désormais à quatre points derrière.Avec un Lucas Paquetá titulaire en sélection pour la première fois depuis novembre 2019, les hommes de Tite ont buté pendant plus d'une heure sur le portier équatorien Alexander Domínguez, avec notamment un but refusé à Gabigol sur un centre de Danilo (42). Les locaux ont fini par trouver la faille sur une différence faite par Neymar, passeur décisif pour un Richarlison chanceux (65).Gabi a ensuite manqué le break, de la tête, sur une offrande de ce même Richarlison (75). Sorti du banc, Gabriel Jesus a obtenu un penalty en fin de partie sur une faute d'Ángelo Preciado : Neymar a d'abord vu sa tentative arrêtée par Domínguez... Mais l'arbitre Alexis Herrera a fait retirer le coup de pied de réparation à cause de la position du gardien, et le Parisien a transformé (90+4).La, décidément le tube de l'été.