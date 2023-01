FA Cup : Tottenham élimine logiquement Portsmouth

Tottenham (3-4-3) : Forster - Tanganga, Sánchez, Davies - Emerson, Sarr, Bissouma, Sessegnon (Spence, 77e) - Gil (Devine, 92e), Kane, Son. Entraîneur : Conte.



Portsmouth (5-3-2) : Griffiths - Swanson, Raggett, Morrison, Ogilvie, Hume - Tunnicliffe (Thompson, 75e), Morrell (Jacobs, 85e), Hackett-Fairchild (Koroma, 75e) - Dale (Curtis, 87e), Bishop (Pigott, 85e). Entraîneur : Bassey.

Pas brillant, mais gagnant.Lors des 32de finale de FA Cup, Tottenham s'est qualifié pour le tour suivant en battant Portsmouth sur la plus courte des marges. Pour éliminer le pensionnaire de troisième division anglaise, less'en sont remis à leur habituel homme fort : Kane, auteur du seul but de la partie peu après la mi-temps à l'entrée de la surface de réparation.Dans le premier acte, les visiteurs avaient pourtant fait jeu égal avec le favori. Hackett-Fairchild a notamment failli ouvrir le score, sous les yeux d'un Lloris remplaçant. Mais une fois qu'ils ont craqué, lesn'ont plus vraiment existé (une petite vingtaine de frappes en faveur des Londoniens contre un seul tir cadré, et plus de 70% de possession de balle…). À noter qu'Emerson a également touché le poteau, de la tête.Pas de surprise non plus Leicester qui s'est imposé sur la pelouse de Gillingham (0-1), tandis que Southampton a renversé Crystal Palace (1-2).