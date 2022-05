Everton revit contre Chelsea, Tottenham mastique Leicester

Lesbougent encore. Sous la menace d'une relégation historique 71 ans après, Everton est coincé entre calendrier compliqué et obligation de résultat. Mais l'espoir est peut-être revenu à Goodison Park. Tout en impact dans les duels et en agressivité positive, les élèves de Frank Lampard empêchent Chelsea de poser le jeu. Même si la première période n'est que peu animée au niveau des tirs, l'ennui est proscrit, notamment grâce à la fougue d'Anthony Gordon (21 ans). Au retour des cabines, Richarlison s'en va presser et contrer un dégagement de César Azpilicueta. Au charbon sur les côtés de Thiago Silva sur la passe précédente, Demarai Gray repasse le cuir au Brésilien, qui croise et trompe Édouard Mendy.Et même si le très intense Jordan Pickford doit sortir le grand jeu devant Ruben Loftus-Cheek, Mateo Kovačić et surtout Timo Werner (après un poteau sonné par Mason Mount), Everton exploite ses quelques contres et Vitaliy Mykolenko puis Demarai Gray manquent de précision en position idéale. De retour à deux points de Leeds et Burnley, avec un match en moins, Everton croit toujours au maintien. Sinon, Chelsea vient de perdre son premier match un 1mai.Kane et Son buteurs, la vieille rengaine. La tête à sa demi-finale retour de Ligue Europa Conférence contre la Roma (et avec une équipe largement remaniée), Leicester n'a pas pesé bien lourd sur la pelouse de Tottenham. Si lesparaissent légèrement nonchalants en défense en début de rencontre, Harry Kane se charge de reprendre un centre sortant de son compère Heung-min Son. 17 pions en 14 matchs contre les, qui lui servent de cible préférentielle en Premier League. C'est une histoire de, mais les hommes de Brendan Rodgers déposent déjà les armes.Trouvé par Dejan Kulusevski au point de penalty à l'heure de jeu, Son se retourne et croise pour se joindre lui aussi à la fête. Son doublé, à dix minutes du gong, arrive à la suite d'un enroulé magistral du gauche, qui laisse Kasper Schmeichel plonger pour les photographes. Tottenham reprend provisoirement la quatrième place à Arsenal, en dépit de la frappe pied gauche du fantomatique Kelechi Iheanacho.