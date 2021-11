Et si on prenait enfin la Suisse au sérieux ?

En l’espace de quelques mois, la Nati a éliminé le champion du monde de l’Euro, puis sorti le champion d’Europe de la course au Mondial. Deux exploits majuscules qui prouvent une chose : non, la Suisse n’est pas un peuple de gentils. Ce sont des mercenaires balle au pied, capables de se faire n’importe quelle équipe grâce à une unité et un travail très sérieux. Ils ont été sous-estimés à deux reprises, il ne faudra pas être surpris la troisième fois.

James Bond dans le corps de Oui-Oui

Xherdan Shaqiri et Omar Sy

Par Emile Gillet

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Synapse (nom féminin) : zone située entre deux neurones et assurant la transmission des informations de l’une à l’autre. Il y a beau avoir autant de cerveaux que d’êtres humains différents sur Terre, on a tous des impressions de déjà-vu à cause de ces foutus synapses. Par exemple : la Suisse qui se paie une des toutes meilleures équipes du monde, on aurait parié l’avoir déjà vécu dans l’été. Et pourtant, beaucoup sont restés surpris - pour ne pas dire choqués - quand les Helvètes ont atomisé la Bulgarie (4-0), éjectant les Italiens en barrages pour la prochaine Coupe du monde. L’Euro 2020 n’a donc servi de leçon à personne : la Suisse du foot est tout sauf neutre, lisse ou lente. Elle est dangereuse, et personne n’est à l’abri.Lundi soir, avant le coup d’envoi de leur dernier match de qualification pour la Coupe du monde, les Italiens savaient ce qu’il en était : leur destin était entre leurs pieds, pour peu que la Suisse n’en collait pas deux de plus aux Bulgares. L’explication était limpide, et peu nombreux étaient ceux qui voyaient les Transalpins se ranger sur le bas-côté avec le Portugal. Eux les premiers ne se sont pas assez méfié des Suisses, pourtant sur une excellente dynamique. Après avoir posé de très gros problèmes aux Italiens et obtenu un nul précieux grâce à un Jorginho désormais en délicatesse dans l'exercice des penalties, ils devaient rééditer face à la Bulgarie le match de l'aller (3-1 avec trois buts marqués aux 7, 10et 13minutes). Le plan du sélectionneur Murat Yakin (), bien que perturbé par un bloc très compact en première période, a fini par être suivi à la lettre. Bilan : six pions marqués dans le second acte, dont deux refusés pour hors-jeu. Les Helvètes auraient pu se démobiliser à ce moment-là, mais ils ont préféré appuyer sur l’accélérateur dans le temps additionnel pour se prémunir d’un éventuel but italien. 4-0, une victoire avec panache signée d’un S qui veut dire Sous-estimés.Est-ce que cette qualification directe pour le Mondial y changera quelque chose ? Si l’on s’en réfère aux mots du sélectionneur italien Roberto Mancini, le doute est permis :. Encore une fois, pas un mot sur l’adversaire suisse qui s’est pourtant montré meilleur et plus constant dans le groupe mais surtout plus stratège lors des confrontations directes. Les raisons à cela sont nombreuses. Déjà, leur cri d'encouragement, éminemment plus ridicule qu’unou. Ensuite, l’absence de star dans le onze. Xherdan Shaqiri, qui vient de souffler sa centième bougie en sélection, a beau être un joueur imprévisible, il est loin de porter sa sélection comme un Erling Haaland ou Zlatan Ibrahimovic.Oui mais voilà, c’est précisément avec ce genre d’effectif dont on ne peut ressortir aucune individualité que l’Italie a gentiment avancé ses pions jusqu’à remporter l’Euro. Une vraie équipe, voilà ce qu'est la Suisse. Quand Murat Yakin a repris le flambeau de Vladimir Petkovic à la rentrée, il a trouvé un collectif capable d’abandonner sans sourciller son immuable dispositif à trois défenseurs pour passer à un 4-2-3-1 plus équilibré. Depuis, les Suisses n’ont encaissé qu’un but en match officiel. Au total, ils n’ont récupéré le ballon dans leurs filets qu’à deux reprises lors de ces qualifs, soit autant que l’Italie, meilleure défense de l’exercice. En tous points, les Helvètes n'ont rien à envier aux Italiens sur cette campagne. En fait, cette Nati ressemble un peu à Omar Sy et Arsène Lupin : vous l’avez vue, mais vous ne l’avez pas regardée.