Et le but du week-end vous est offert par Gerrit Holtmann

That is some way to put your club 4-1 up against the #Bundesliga record champions. Gerrit Holtmann, take a bloody bow son. pic.twitter.com/uiMOIzkzVs — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) February 12, 2022

MD

Hot man !Ooh que c’était chaud. Bouillant. Brulant. Que dis-je enflammé. Tous les qualificatifs, même les plus glaçants, sauront se coller au bijou de Gerrit Holtmann. Face à l’ogre Bayern Munich, le petit poucet Bochum a fait plus que bonne figure en créant l'exploit (4-2). L'écurie bleue et blanche a surtout pu compter sur son ailier gauche pour marquer un but de grande classe. Après s’être gentiment occupé de Dayot Upamecano en poussant le cuire entre les jambes du défenseur français, Holtmann a déposé le ballon dans la lucarne de Sven Ulreich. À transpirer !Ne cherchez plus, c’est déjà le but du week-end.